積極與美磋商 印尼盼吸引更多美企「轉移供應鏈」

為應對新冠病毒及美中緊張局勢導致的供應鏈中斷，印尼政府表示正在和美國政府就將企業自中國遷往印尼的相關事宜積極磋商，期望藉由安排美國企業進入具有稅收優惠的工業園區，在地區的競爭中脫穎而出。

印尼總理兼海洋事務和投資協調大臣 Luhut Panjaitan 表示，印尼政府正安排美國企業進入具有經濟稅收優惠的工業園區，其中包含中爪哇省的肯德爾工業園區 (Kendal industrial park) 和布雷布斯工業園區 (Brebes industrial park)，他還表示，目前已約 20 家美國企業對於進駐印尼表示興趣。

印尼海事及投資協調部發言人表示，在總統佐科威和川普進行談話後，Panjaitan 正持續和美國國際發展金融公司 (DFC) 進行磋商。

印尼在聯合國競爭性工業績效指數 (United Nation's Competitive Industrial Performance Index) 中的排名高於越南，此外，世界經濟論壇 (WEF) 數據顯示，印尼的中階和低階工人平均每月收入都低於越南，凸顯出印尼在勞動力方面的吸引力還是優於越南。

然而，儘管近年來印尼致力於吸引外國投資，2018 年印尼的外國直接投資僅佔 GDP 的 1.8%，相較越南、泰國和馬來西亞等東南亞競爭對手來說仍屬較低。

(圖：AFP)

自美中貿易爭端爆發以來，截至去年 10 月，將生產基地轉出中國的 33 家全球企業中，有 23 家轉至越南，其餘則分散至馬來西亞、泰國和柬埔寨。世界銀行表示，企業正移出中國，但他們並沒有因此來到印尼，其他鄰國反而更受到企業歡迎。

花旗 (Citigroup) 經濟學家認為：「即使新冠病毒讓企業將生產基地加速轉出中國，印尼也很可能會錯過這次機會。」

花旗解釋，更有可能從這波供應鏈多元化浪潮中中受惠的經濟體，是那些和中國具有高度出口相關的經濟體，例如越南、印度、馬來西亞、台灣和泰國等。

此外，市場認為印尼在法規制度上僵固性可能成為抑制外資進入的一大阻礙。波士頓諮詢集團雅加達辦事處的常務董事 Yulius Yulius 表示，在投資人眼中，印尼的缺點在於勞動力和獲取土地許可證方面的明確性。

Yulius Yulius 表示，越南政府可以為你提供土地，並保證加快事物發展，不過在印尼，一般情況下你必須透過企業間的交易來取得土地許可證，甚至處理勞動力問題，Yulius 認為，這正是導致投資人對印尼卻步的不利因素。

印尼工業協會主席 Sanny Iskandar 表示：「作為東南亞潛在人口最高的國家，印尼是個企業搬遷的好去處，但是，首先政府必須實現關於改善人力資本、簡化許可證申請及法規的願景，不僅只是給予計畫及承諾。」