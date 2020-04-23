防堵疫情擴散 印尼明起頒布國內外航空、海運禁令至6月初

印尼交通運輸部週四 (23 日) 表示，為防止疫情進一步傳播，印尼將自週五 (24 日) 起頒布國內外及海上旅行禁令，禁令僅適用於客運，貨運不算在內。

印尼交通部航空運輸局局長 Novie Riyanto 週四 (23 日) 表示，禁令適用於定期航班、私人航班以及包機行動，航空禁令預計持續至 6 月 1 日，其他例外包含遣返印尼與外國公民之航班，以及國家官員、外交人員和國際組織代表等。

海上運輸局局長 Agus Purnomo 則表示，海上運輸禁令將會持續至 6 月 8 日，禁令不適用於貨運。

擔心返鄉潮恐加劇國內疫情，印尼總統佐科威 (Joko Widodo) 計畫禁止印尼人民返鄉過開齋節，作為全球穆斯林人口最多的國家，印尼人民每年皆在 5 月 26-29 日返鄉與親友慶祝齋戒月結束，不過由於政府擔心在非常時期之下，返鄉潮恐導致大規模感染，為防疫情失控，佐科威要求政府部門擬定相關政策。

印尼政府表示，去年印尼約有 1950 萬人返鄉過節，佐科威則稱今年有 7% 的印尼民眾已出發返鄉。

另外，由於疫情未趨緩，印尼首都雅加達也在同日宣布將社區隔離措施延長至一個月至 5 月 22 日，雅加達將持續關閉學校、百貨公司、娛樂場所等公共設施。

自本月初以來，印尼感染率幾乎成長兩倍之多，約翰霍普金斯大學數據統計，截至週四 (23 日)，印尼累計確診病例達 7775 例，死亡 647 例，為亞洲地區死亡案例第三多之國家，僅次於中國和印度。