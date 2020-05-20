LG將部分國內電視生產線 由南韓遷至印尼

南韓科技大廠 LG 在週三 (20 日) 表示，受到新冠肺炎 (COVID-19) 疫情的影響，該公司最早於今年底將把南韓龜尾市 6 條電視生產線中的 2 條，轉移至印尼，以提高該公司在全球的生產效率。

LG 表示，其位於首爾以南約 260 公里的龜尾電視工廠的 6 條生產線中，有 2 條將最早在今年內，轉移至印尼 Cibitung 的工廠。LG 表示，此舉將加強其區域集群生產系統，使印尼電視廠成為 LG 在亞洲的生產中心。而該公司位在波蘭的工廠將向歐洲供應電視，位在墨西哥的工廠則將向北美供應。

LG 龜尾廠目前組裝生產 OLED 電視、LCD 電視及電腦顯示器。LG 位在 Cibitung 工廠成立於 1995 年，主要生產電視、顯示器、標牌，LG 表示將把該廠的產能提高 50%。

此外，LG 也表示，儘管縮減了南韓國內工廠的產能縮減，但並不會因此裁員。該公司表示，南韓龜尾廠電視生產線的約 500 名工人將被轉移到其他電視和太陽能電池組件生產線，另外其中一些工人將遷至首爾南部平澤市的研究中心。

而龜尾廠將持續該公司的電視業務，並將生產更高階產品，例如可彎曲式電視和壁紙 (Wallpaper) 電視。

根據市場追踪機構 Omdia 的數據顯示，LG 在 1 月至 3 月第一季期間，在全球電視市場中排名第二，市占率為 18.7%，僅次於競爭對手三星電子的 32.4% 市佔率。