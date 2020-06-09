盤前財經大事搶先讀2020年06月09日

今日操盤前瞻

新股掛牌：ABC-KY

除權息：泰山、康師傅 - DR、信義

股東會：台泥、台積電、華碩、元大金、潤泰新、隆達、晶技、金像電、燿華等

世銀：今年全球 GDP 衰退 5.2%、明年反彈 新興經濟體全面萎縮 60 年首見

世界銀行週一 (8 日) 表示，導致今年全球國內生產毛額 (GDP) 比去年萎縮 5.2%，是二戰迄今最嚴峻衰退，並警告假如疫情和防疫封鎖措施引發的不確定性持續下去，萎縮幅度還會加深。新興經濟體將萎縮 2.5%，是至少 60 年來首見。美、日、印等國家產值都下滑，僅中國維持成長。閱讀全文...

〈進出口統計〉疫情衝擊我 Q2 出口衰退成定局 預估下半年出口恐年減 2.3%

受新冠肺炎疫情影響，5 月出口值 270 億美元、年減 2%，累計前 5 月出口值累計共 1309.1 億美元，較去年同期增加 1.5%，預估 6 月出口仍難逃衰退命運，第 2 季出口衰退幾成定局，而受疫情影響預估下半年出口衰退幅度約 2.3%。閱讀全文...

大立光旗下星歐光學取得屈臣氏旗下品牌代工訂單

光學元件廠大立光 (3008-TW) 旗下隱形眼鏡事業星歐光學 2018 年起轉虧為盈，昨 (8) 日傳出好消息，星歐光學與藥妝龍頭屈臣氏旗下品牌 pink BY PURE BEAUTY 聯手推出全新隱形眼鏡，目前已上架銷售。閱讀全文...

元大 S&P 原油正 2 傳內線交易？ 證交所：調查後無異常

元大 S&P 原油正 2 原本因淨值暴跌面臨清算命運，但 3 月 19 日獲金管會寬限清算後翌日碰上油價大漲，遭市場質疑有內線交易之嫌，證交所今 (8) 日表示，經查核 9 家造市券商後發現並無發現異常。閱讀全文...

澳幣自低點強漲 27% 空頭們正如坐針氈

《彭博社》報導，隨著近日美元指數的走低、中國擴大經季刺激，雙雙帶動澳幣強彈，澳幣兌美元已自 3 月中旬的 18 年來低點上漲了 27%，而這正對放空澳幣的機構投資人來說，感到如坐針氈。閱讀全文...