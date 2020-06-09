汽車零組件廠5月營收未見復甦 靜待6月反轉

汽車零組件大廠陸續公布 5 月合併營收，東陽 (1319-TW) 來到 10.24 億元，月增 0.66%，年減 43.72%，而智伸科 (4551-TW) 為 4.36 億元，月減 8.79%，年減 32.25%，尚未見明顯反彈，東陽說明，5 月全球仍處在封城鎖國、經濟活動停滯狀態，隨著新冠肺炎疫情緩和、各地區陸續解封，市場動能恢復指日可待。

江申 (1525-TW)、車王電 (1533-TW) 和六暉 - KY(2115-TW) 等汽車零組件廠商，5 月合併營收均較上月衰退，同樣反映車市仍未明顯復甦，不過，中國乘聯會公布最新數據， 5 月乘用車零售銷量為 164 萬台，年增 1.9%，為近 1 年來首度正成長，預料 6 月車市將打破往年淡季市場規律，持續恢復增長；法人認為，汽車零組件業的最低潮期已過。

東陽說明，AM 事業 5 月合併營收 6.56 億元，月增 10%，年減 51.6%，前 5 月合併營收 51.54 億元，年減 22%，反映歐美 AM 市場受疫情衝擊，東陽強調，將持續開發新產品做好備貨準備，隨著歐美地區陸續解封，預料 AM 的業績量能將逐步回升。

東陽 OEM 事業 5 月合併營收 3.68 億元，年減 20.5%，前 5 月為 16.82 億元，年減 27.56%，東陽認為，中國復工復產，再加上中國政府推出政策提振車市等刺激，有助於未來 OEM 復甦。

智伸科則表示，疫情蔓延短期影響公司業務接單、出貨時程，以及產能調配等彈性度考驗，尤其台灣旭申廠受歐美地區汽車產業供應鏈於 4-5 月拉貨緩慢衝擊，所幸，歐洲地區政府在疫情放緩後已相繼針對汽車產業祭出援助計畫，目前公司正逐漸重回以往生產出貨的正常軌道。

除了汽車產品需求可望逐漸回溫，智伸科表示，電子、醫療等相關零組件產品握有良好訂單能見度，可驅動在中國東莞、嘉善和台灣旭申三個生產基地的整體產能。