〈財報〉蘋果Q2營收持平、不給財測 iPhone Q3表現恐更差 盤後挫逾2%

在 Covid-19 大流行負面衝擊供需兩端之際，蘋果 (AAPL-US) 週四發布會計年度第二季 (3/28 止) 營收 583 億美元，和去年同期 580 億美元相比幾乎持平，且不提供第三季財測，盤後股價挫逾 2%。

蘋果第二財季財報關鍵 vs. Refinitiv 調查的分析師預期

EPS：調整後每股 2.55 美元 vs. 調整後 2.26 美元

營收：583 億美元 vs. 545.4 億美元

毛利率：38.4％ vs. 38.4%

各終端產品表現

iPhone 營收：年減 7% 至 289.6 億美元

Mac 營收：53.5 億美元

iPad 營收：43.6 億美元

可穿戴設備、家用設備和配件營收: 100.1 億美元

服務營收：年增 16% 至 133.4 億美元

各地區營收表現

美洲：254.73 億美元 (去年同期 255.96 億美元)

歐洲：年增 8% 至 142.94 億美元 (去年同期 130.54 億美元)

大中華：年減 8% 至 94.55 億美元 (去年同期 102.18 億美元)

日本：52.06 億美元 (去年同期 55.32 億美元)

亞太其餘地區：38.85 億美元 (去年同期 36.15 億美元)

蘋果執行長庫克 (Tim Cook) 在電話會議上表示，「在遭遇有史以來最具挑戰性的全球環境下，我們很自豪說，蘋果在這一季也有成長。」

然而，由於 COVID-19 大流行對經濟活動造成巨大衝擊，使分析師難以準確評估企業業績。Refinitiv 調查的分析師預期蘋果第三財季營收 515.4 億美元、毛利率 38.5%。

蘋果表示，將在疫情期間持續執行庫藏股，目前已授權增加執行規模 500 億美元，以及每股 0.82 美元股利。2019 財年，蘋果花費 671 億美元執行庫藏股以及 141 億美元股利。

但蘋果沒有像往常一樣提供第三季財測。先前因中國率先爆出疫情，與中國具高曝險的蘋果在 2 月時就撤回了第二季財測。

「2 月份有很深很大的下降，但 3 月左右開始復甦，4 月我們也已看到進一步回升，因此我們有樂觀的空間。」

「我們對我們的長期業務充滿信心，但在短期內，由於缺乏可見性和不確定性，很難看到未來 60 天的前景，因此我們不會提供財測。這是非常特別的一季，我從來沒有經歷過，我希望不會再來一次，但公司在此段時間取得的成就感到自豪。」庫克說。

iPhone 營收雖然較去年同期下降 7%，但服務營收年增 16% 至 133.4 億美元，部分彌補了 iPhone 表現的缺口。服務部門包含 iCloud、Apple Music 和其他訂閱服務。第二季營收成長年率自前季的 9% 下降至 0.5%。

財務長 Luca Maestri 表示，第三財季 iPhone 的年成長表現將會更差。

「以 iPhone 和可穿戴設備來說，我們預期 6 月止的一季營收成長年率比 3 月止的一季更糟糕。以 iPad 和 Mac 來說，我們預期營收年率成長 6 月止的一季會改善。」Maestri 說。

庫克表示，Apple TV + 訂閱服務表現不錯，越來越多人居家防疫時選擇觀看，也也此更多人轉用 iPad 和 Mac。

「這顯然有利 iPad 和 Mac，因此我們預期這兩項產品本季成長年率改善。以 TV+ 為例，我們預期觀看內容以及與內容互動的人數顯著增加。」

蘋果目前現金儲備 1928 億美元，較上一季底 2071 億美元的水準下降。

除中國和南韓一家門市以外，其餘全球蘋果商店仍處於關閉等候通知的狀態。但蘋果表示，其網路商店加上零售商店 3 月份的銷售額創下紀錄，庫克更稱「線上銷售的成長爆表」。

此外，庫克表示蘋果計畫重啟零售商店，但同時進場人數必須大幅減少。

庫克還指出，雖然防疫期間許多員工均居家辦公，但蘋果本季仍可推出新產品，包括新 iPad Pro 和 MacBook Air。