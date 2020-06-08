環球晶5月營收月增0.6% 本季營運將持平或小幅成長

矽晶圓大廠環球晶 (6488-TW) 今 (8) 日公告 5 月營收 43.33 億元，月增 0.6%，年減 11.8%；前 5 月累計營收 221.54 億元，年減 12%。環球晶預估，第 2 季整體營收將持平或稍優首季。

環球晶董事長徐秀蘭表示，第 2 季晶圓出貨估持平或接近首季，價格也持穩，整季營收將持平或稍優首季，晶圓需求須視新冠肺炎疫情是否能有效控制，或持續蔓延、各國紓困措施的實施與有效程度等因素而定。

徐秀蘭說，上半年半導體表現佳，一部分原因是客戶要建立安全庫存，但若下半年疫情趨緩，客戶不需再建庫存，需求何時回溫需再觀察；目前對下半年展望仍看不清楚，能見度低，預料將比上半年更多顛簸。

徐秀蘭也認為，長期來看，半導體產業趨勢正面，包括 5G、邊緣運算、AIoT、工業 4.0 等，短期因疫情暫緩，但疫情趨緩後，需求可望加速回溫。即便下半年能見度不明顯，但該有的投資一分錢都不會少，投資計畫進行中。

母公司中美晶 (5483-TW) 也同步公告 5 月營收，達 46.83 億元，月減 3.3%，年減 15.4%；前 5 月累計營收 248.02 億元，年減 12.7%。

中美晶表示，疫情對全球造成劇烈衝擊，各國實施封鎖隔離措施，防止疫情蔓延擴散，嚴重影響客戶工廠開工率，加上海外太陽能市場需求減少，及太陽能供應鏈產品價格持續下修，造成營收下滑。

不過，中美晶認為，隨著新冠肺炎疫情趨緩，各國防疫政策逐步解封，太陽能市場第 3 季可望從谷底爬升，市場供需機制運作將逐步回到正軌。