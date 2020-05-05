〈環球晶法說〉Q2出貨、價格持穩 營收估持平或稍優Q1 12吋需求持強

矽晶圓大廠環球晶 (6488-TW) 今 (5) 日召開法說，董事長徐秀蘭表示，第 2 季出貨、價格都將持穩，營收估可望持平或稍優於首季，但客戶對下半年需求能見度仍不高，估下半年 ASP (產品平均單價) 將與上半年持平，各晶圓尺寸中 12 吋需求最強。

徐秀蘭表示，第 2 季晶圓出貨估持平或與首季接近，價格也將持穩，整季營收估持平或稍優首季，晶圓需求須視新冠肺炎疫情是否能有效控制，或持續蔓延、各國紓困措施的實施與有效程度等因素而定；目前營運有幾個負面因素，包含運費成本上升、高度不確定性與能見度低、匯率等三大面向。

客戶庫存方面，徐秀蘭指出，約與去年第 4 季水準相近，其中，記憶體客戶訂單出貨上未有任何改變，但得觀察居家工作等疫情帶動的需求後續是否下滑，目前庫存端水位較高的仍是車用需求。

對於下半年，徐秀蘭表示，客戶對下半年展望能見度仍低，估下半年產品單價約持平上半年持平，其中，12 吋客戶需求持續成長，估價格約持平或稍優於上半年；而 8 吋則不如 12 吋強，價格走勢則將持穩；6 吋估將稍微下滑。整體而言，相較價格，下半年較憂心出貨量。

韓國廠方面，二廠去年第 4 季已竣工，將生產 12 吋矽晶圓。不過，徐秀蘭表示，裝機進度受到疫情影響，將延遲 3 至 4 個月，目前可小量生產，第 4 季可望有較明顯營收貢獻。

長約方面，徐秀蘭指出，整體而言，今年覆蓋率較去年低，但與去年相近，也有客戶洽談新長約中，以 12 吋需求居多，也有些 SOI 需求，由於客戶預期疫情趨緩後，明年供給恐更為吃緊，因此有意願洽談長約，但市場不確定性仍高，預期客戶不會那麼快就簽約。

徐秀蘭並認為，近期需求情形不明朗，但 5G、邊緣運算、AIoT、工業 4.0 等應用驅動下，長期產業潮流仍將正向發展。