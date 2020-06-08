全台無薪假衝破2.8萬人 寶成集團4000多人6月起實施

勞動部今 (8) 日公布最新減班休息 (無薪假) 統計，共計 1263 家、28345 人，儘管實施企業已從歷史高點回落，但人數單周激增逾 2000 人，續創 10 年新高，主要原因是單一集團 4000 多名員工自 6 月起放無薪假，該集團應為製鞋龍頭寶成 (9904-TW)。

隨著疫情趨緩，內需市場逐漸升溫，住宿及餐飲業無薪假人數大幅縮減，不過，製造業、批發及零售業仍持續攀升，根據勞動部統計，截至 7 日止，全台共 1263 家事業單位、28345 人實施無薪假，較上周減少 67 家，但卻增加 2022 人。

以行業別來看，製造業無薪假持續惡化，已從上周的 11771 人增加至 13735 人，其中，化學工業單周激增近 3000 人，來到 4597 人。批發及零售業單周也大增 1096 人，攀升至 5052 人，多數來自該單一集團。

寶成集團是全球最大製鞋王國，全球員工數超過 35 萬人，受 Nike、Adidas 等主要品牌客戶關閉門市及奧運延期等衝擊，寶成全面縮減開支，除了中國湖北廠確定關廠，日前也與工會完成協商，員工陸續簽署「休假同意書」後，無薪假自 6 月 1 日起實施至年底，副總經理級以上高階主管也自 5 月至 12 月減薪 1-3 成。

雖然政府主動提出紓困協助，但寶成評估後仍決議按照原定營運調整計畫，無薪假人數最多在彰化廠，根據統計，彰化縣無薪假人數累計達 4950 人，較上周大增 3500 多人，並超越新北市成為全台第三多的縣市，而北北桃的無薪假人數已大幅下滑。

全台防疫解禁，餐廳、藝文等室內場所不限制人流，百貨、飯店及旅遊業等營運也逐漸回溫，住宿及餐飲業無薪假人數已從上周的 3512 人降至 2867 人，接下來，安心旅遊補助將在 7 月上路，業者樂觀看待國旅市場復甦商機，無薪假人數也可望進一步趨緩。