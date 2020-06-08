全台防疫解禁 雙鐵、餐飲有條件鬆綁 六大重點一次看懂

台灣新冠肺炎 4 個潛伏期滿，仍維持本土零確診、無社區感染，中央流行疫情指揮中心大規模解封防疫措施，搭乘大眾運輸只要符合社交距離規範可免戴口罩，但餐廳須配合實聯制，民眾也要落實個人防護措施，全台共有哪些防疫措施鬆綁，《鉅亨網》整理出六大重點讓讀者一次掌握。

1. 大眾運輸

台鐵、高鐵、捷運、公車等大眾運輸工具，只要可保持社交距離或有效阻隔，就不用戴口罩，但進站時仍維持量體溫、戴口罩措施。

台鐵、高鐵列車恢復販售便當，若能維持社交距離或鄰座有戴口罩即可飲食，雙鐵也開放販售自由座或站票。

國道服務區取消人、車潮管制。

國內航班可飲食、恢復機上飲料供應。

2. 餐飲

餐廳若能維持社交距離、實聯制，不再限制顧客人數，但仍需加裝隔板，桌椅也要維持適當距離。

婚宴、室內活動取消最高 250 人限制，每桌 8 人也放寬，維持社交距離即可。

3. 觀光

交通部取消國家風景區及觀光遊樂業園區人、車防疫安全承載量限制，並訂定旅遊五大守則，供民眾及旅行社遵循。

食：符合衛福部推動餐飲業者「樂活防疫安心飲食」方案。

宿：安排 2 人 1 室、1 人 1 床之房型為原則。

遊：安排戶外景點為原則，如無法維持社交距離則須戴口罩。

購：賣場收銀區規劃指引民眾維持 1.5 公尺社交距離或請民眾戴口罩。

行：旅客間相隔座位或戴口罩，落實車輛清潔消毒，針對乘客量體溫。

4. 藝文、體育

國立故宮博物院南北院取消進場人數控管，入內觀展無須戴口罩，但院方會視人流情況勸導戴上口罩，並視展場擁擠程度適度疏導遊客，以保持社交距離，仍維持量體溫及酒精消毒措施。

電影院無須採梅花座，保持社交距離即可脫下口罩。

中職不再限制入場人數，但座位仍採梅花座，球迷除了離開座位走動外，進場看球無須全程戴口罩，並開放販售食物。

5. 廟宇遶境

白沙屯拱天宮、大甲鎮瀾宮尚未決定恢復遶境日期，各地廟宇陸續規畫時程，指揮中心建議總人數在千人以下，且辦在當地，盡量不要跨域，較易掌握實際參與人數，不能保持社交距離時要戴起口罩。

6. 邊境

境外人士入境優先名單只有經貿產業、人道救援等，不包括境外生。目前商務來台還是以個案處理，極低風險國家商務來台者，入境後居家檢疫的時間從 14 天縮短至 5 天、低風險國家則縮至 10 天，結束後可自費做新冠肺炎病毒檢測，若為陰性，即可實施自主健康管理，無須居家檢疫 14 天。國家與國家間的邊境開放需視疫情而定。