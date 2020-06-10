下半年僅32%企業有加薪意願 勞資景氣悲觀度縮減可望觸底回溫

受疫情影響，國內就業市場年後陷轉職潮停滯期，根據求職網站調查，由於外銷廠商出貨恢復狀況不一，下半年僅有 32% 的企業透露有加薪意願，創 6 年來同期新低，普遍保守看待景氣，不過，勞資雙方悲觀度明顯下降，似乎出現觸底回溫。

yes123 求職網今 (10) 日發布「鼠年第 3 季景氣暨勞動市場趨勢調查」，與第 2 季相比，企業悲觀度大幅縮減，即使還有 54.7% 持平看待，樂觀的比率為 23.3%，悲觀占 22%，把樂觀與悲觀相扣除後，得到的資方「淨樂觀比例」為 +1.3%，相較上一季「淨樂觀比例」 -10.2% 已明顯好轉，但仍創 7 個季度以來的次低水準。

相形之下，展望第 3 季景氣，上班族更加謹慎面對，持平看待的有 41.6%，樂觀的占 19.8%，悲觀看待的達 38.6%，因此，勞方「淨樂觀比例」為 -18.8%，相較去年同期為 -11.7%、第 2 季則為 -37.3%，顯示勞方悲觀程度已改善，但仍是 17 季以來的次高。

yes123 求職網發言人楊宗斌解讀，內需廠商受到消費市場急凍效應波及，要靠政府紓困與振興方案，才有可能點火加溫業績；外銷廠商也受全球市場影響，供應鏈中斷、生產基地停工，導致出貨不順，因此，苦撐中的企業主對未來營運，態度只能持續謹慎保守。

至於勞方，楊宗斌認為，由於正處於無薪假 (減班休息) 人數、家數攀升階段，勞工們更害怕下一個階段，將面臨裁員減薪風暴，紛紛提高職場危機意識，所以對於下半年景氣，看法都不會太樂觀，可能還需要省吃儉用度過財務難關。

調查也顯示，對於接下來的薪酬規劃，32.4% 的企業透露，今年下半年有加薪計畫，但比例遠低於去年同期的 54.4%，大減 22 個百分點，創 6 年以來同期新低水準；29.3% 的企業下半年有員工分紅或發獎金計畫，比例也明顯低於去年同期的 47.2%。

楊宗斌表示，疫情使部分產業業績下滑，無法開源、僅能節流時，今年企業對調薪、分紅獎金的意願，自然跟著降低，呼籲產官學界應超前部署，預防新鮮人失業潮，並解凍就業冰河期，推出能持續一整年的政策，後疫情時代的技能培訓、職涯轉型，急需官方力量的協助。