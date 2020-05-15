寶成受疫情嚴重干擾 首季純益大減近6成 每股純益0.4元

製鞋業及運動用品銷售的寶成 (9904-TW) 第一季受疫情嚴重干擾，營業淨損 14.13 億元，稅後純益 11.86 億元，季增 1.14 倍，年減 59.39%，每股純益為 0.4 元。

寶成 2020 年第一季營收 594.48 億元，年減 22.4%，毛利率 21.39%，季減 4.13 個百分點，年減 4.3 個百分點，營業淨損 14.13 億元，稅後純益 11.86 億元，季增 1.14 倍，年減 59.39%，每股純益為 0.4 元。

寶成鞋類製造與運動用品零售及品牌代理兩大核心業務分別占第一季合併營收比重 63.9% 與 35.8%，其他業務比重則為 0.3%。來自鞋類製造業務的營收年減 11.7%，主係由於大陸地區實施封城管制與延遲復工，外溢效應並衝擊製造業供應鏈運作，部份原材料出現短缺，致對大陸地區及大陸地區以外的廠區之生產與出貨造成重大影響。

運動用品零售及品牌代理業務，因配合大陸地區當地政府的防疫指引，於 109 年農曆春節至 2020 年三月中旬暫時關閉位於大陸地區的零售門店及辦公處所，運動用品零售及品牌代理業務之營業收入主要來自實體渠道之運動用品銷售，加上終端消費意願疲弱，第一季營收年減少 121.03 億元，年減 36.2%。

寶成指出，因營收減少及配合營運據點當地政府的防疫管制，鞋類製造業務的生產效率下降，運動用品零售及品牌代理業務也因增加折扣力度以吸引買氣，寶成因疫情也導致鞋類製造業務產能之進一步調整，致 2020 年第一季為營業淨損 14.13 億元。

2020 年第一季寶成依權益法認列之投資收益為 21.24 億元，年增加 6.05 億元，其中寶成工業持股 20% 潤成投資控股股份有限公司轉投資之南山人壽保險營運表現最為亮眼，第一季認列其相關之轉投資收益為 20.14 億元，較 108 年同期增加 6.27 億元。此外，第一季處分投資淨利益增加 3.94 億元，淨外幣兌換利益增加 2 億元，利息費用減少 1.19 億元，加上金融資產評價淨損失增加 12.88 億元。因此，寶成工業 2020 年第一季營業外淨收益為 18.55 億元，年增率 6.5%。

寶成指出，新冠肺炎疫情嚴峻，各國陸續採取封閉式管理，造成全球經濟活動緊縮與消費停滯，此將無可避免地影響 2020 年後續營運表現。面對疫情所帶來的風險和不確定性，寶成工業堅持長遠發展及永續經營的企業目標，將以穩健經營為首要，力行精實成本管控與積極推動費用撙節，專注於現金流量管理。