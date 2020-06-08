巴西部分礦區被強制停工 鐵礦砂期貨飆升至近10個月高點

據《彭博》報導，由於巴西新冠肺炎 (COVID-19) 疫情影響，主要礦商淡水河谷 (Vale SA) 約 10 分之 1 的綜合設施遭強制停工，加劇了供給困境，並引發其他礦山也可能停工的擔憂，帶動鐵礦砂期貨跳漲。

至新加坡時間週一 (8 日) 上午，鐵礦砂價格飆升至每噸 103 美元，為 2019 年 8 月以來最高。

新加坡鐵礦砂期貨 圖片：investing.com

在此之前，巴西第三地區法院強制命令，Itabira 礦區因 188 名工人測試呈陽性後，需關閉礦區。

除勒令停工關廠之外，法院還對淡水河谷處以每天 50 萬雷亞爾 (10.1 萬美元) 的罰款，停工將持續到法院的終裁，或是淡水河谷滿足勞動監察規定的措施為止。

淡水河谷週六 (6 日) 發布聲明稱，停工令可能會造成巴西市場短缺，但仍堅持認為，不影響年度產量指導。

RBC Capital Markets 分析師 Tyler Broda 發布報告認為，這一情況並不會改變對全球鐵礦砂過剩的前景，但這確實加劇了供應上的擔憂。

受疫情影響，淡水河谷在 4 月修正全球產量預估，降低至 3.1 億噸至 3.3 億噸之間，相當於 1500 萬噸的損失。不過，公司認為，考慮到 Itabira 的預期月產量為 270 萬噸，目前不需修改指南。

淡水河谷表示，它已經採取措施，暫停在 Itabira 的活動，先前也根據世界衛生組織的議定書，採取了預防和遏制措施，例如減少了勞動力、進行大規模檢測、篩查和社交隔離。

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