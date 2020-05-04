〈每週CFTC報告〉美元、日圓、黃金看漲情緒升溫 歐元多頭遭減碼

本週美國商品期貨交易委員會 (CFTC) 數據顯示，大型投機者仍以穩定但緩慢的腳步，加碼看多美元。與前幾週相比，投機者近 9 週以來首度減碼歐元看多水位，具避險性質的日圓、黃金，均獲得較大幅度的多單加碼。

美元指數

截至 4 月 28 日當週，投機者仍繼續提高美元指數非商業期貨淨多單，這已是連續第 6 週加碼看多。

(圖表取自 countingpips.com)

投機者淨多單本週增加 472 口，至 16088 口，這段期間內共增 8936 口，來到近 8 週以來新高。

整體來看，投機者看漲的情緒增加緩慢，但穩步上升，美元指數表現則方向不明，在 98.5 至 100.5 之間來回。

其他貨幣

本週其他貨幣的押注變化中，主要改變來自日圓及墨西哥披索的看多，對歐元、英鎊與加拿大元的情緒轉壞。

(圖表取自 countingpips.com)

日圓投機者本週已連 4 週加碼看多，這段期間共增 1.4 萬口合約，自 3 月 10 日由空翻多以來，日圓已經連 8 週處於看多領域。墨西哥披索則在多頭部位連減 12 週之後，本週有所回升，共增 7241 口淨多單，助多頭升至 8481 口。

相較之下，歐元投機者在連 8 週看漲之後，本週押注下滑，淨多單減 7537 口，至 7.9 萬口。在過去一段時間，歐元並沒有突出表現，近 5 週大部分時間兌美元都在 1.10 下方。

原油

大型能源投機商在 WTI 原油期貨市場上繼續看多，本週淨多單再添 2208 口，升至 58.9 萬口。

(圖表取自 countingpips.com)

原油淨多單上一週大增 7.5 萬口之後，增幅雖然大減，但仍維持增加局面，在過去 4 週中，共增加 15.4 萬口多頭，目前看漲部位達 2018 年 8 月 7 日後，90 週以來的新高水位。

黃金

投機者近期對黃金態度反覆，本週淨多單增 1.3 萬口，至 26.2 萬口。

(圖表取自 countingpips.com)

投機者近期操作偏於保守，過去 7 個星期大多減碼多頭，不過本週淨多單增加超過 1 萬口，是 2 月 18 日以來首次。

10 年期美債

本週大型投機者增加美債空頭部位，淨空單增 1.5 萬口，至 4.9 萬口。

(圖表取自 countingpips.com)

投機者在 2-3 月大幅減碼空頭之後，已由 2 月 11 日當週的淨空單 39 萬口大減，儘管本週增幅不小，但已連續 5 週均低於 7.5 萬口。

VIX

本週投機者在 VIX 淨空單減少 1.3 萬口，至 1.8 萬口。

(圖表取自 countingpips.com)

這是投機者連續兩週減碼空頭部位，與 2 月 18 日的淨空單 13.0 萬口相比，僅剩 10 分之一左右。自 2019 年 1 月以來，投機者始終維持看空 VIX。