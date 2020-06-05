下周油價估連六漲創3個月新高 92無鉛汽油重返20元

隨著各國陸續解封，燃料需求出現復甦跡象，激勵本周國際油價持續大漲，根據中油浮動油價機制計算，預估下周油價將連六漲，汽柴油價格將調漲 1.8 元、1.6 元，創 3 個月新高，其中，92 無鉛汽油也將重回 20 元大關。

布蘭特原油期貨價格已站上 40 美元大關，本周累計漲幅近 13%；杜拜原油也大漲至 39.22 美元。根據中油 7D3B 指標油價累算至昨 (4) 日，國際原油均價已來到每桶 38.37 美元，較上周大漲近 5 美元，再加上匯率變化，依中油浮動油價公式計算，預估下周汽、柴油將調漲 1.8 元、1.6 元。

若根據估算，下周油價參考零售價格將分別為 92 無鉛汽油每公升 21.7 元、95 無鉛汽油每公升 23.2 元、98 無鉛汽油每公升 25.2 元、超級柴油每公升 19.1 元，但實際油價仍以中油周日 (7 日) 公布為準。

歐美各國陸續解封，航空業等燃料需求出現復甦跡象，市場樂觀看待主要產油國同意延長現行減產規模，以支撐本周油價上漲。石油輸出國家組織及其他產油國 (OPEC+) 將於周六 (6 日) 召開線上會議，擬制定新規，以敦促伊拉克、奈及利亞等未能遵循減產配額的國家落實協議，國際油價聞訊勁揚。