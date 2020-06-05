23條國內線機票降價 台北飛金門單程可省近200元

民航局昨 (4) 日表示，國內線航空票價達到調降門檻，航空公司依規定提報新票價，已完成備查，總計 23 條國內線機票將降價 3-8%，6 月 30 日生效。華信航空及立榮航空今 (5) 日已在官網上公布新票價，其中，台北飛金門降幅最大，單程可省下近 200 元支出。

國際油價自 4 月起崩跌，根據統計，國內線航空燃油牌價近三個月平均價格為每公升 9.01 元，已低於調整門檻 10.72 元，依照規定，華信、立榮及德安 3 家航空公司必須呈報調降票價，這也是自 2015 年 10 月以來首度調降。

民航局統計，此次 23 條國內航線降價幅度約 3% 至 8%，根據華信、立榮公告最新票價，以台北飛金門降幅最大，華信從 2276 元降為 2093 元，降幅達 8%，消費者單程可省下 183 元的支出；立榮則從 2298 元降至 2138 元，降幅 7.5%，便宜 160 元。

至於台北飛澎湖方面，華信從 2110 元降至 1985 元，可省下 125 元，降幅 6.3%；立榮自 2098 元降到 1998 元，可省下 100 元，降幅為 5%。

此外，降價超過百元的航線，如華信高雄 - 花蓮從 2170 元降為 2011 元，少 159 元；華信台中 - 花蓮從 2318 元降為 2164 元，少 154 元；立榮台中 - 南竿從 2455 元降為 2340 元，少 115 元；立榮高雄 - 金門從 2174 元降為 2065 元，少 109 元。