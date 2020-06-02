梅克爾正協商德國新一輪刺激計畫 有望接近1000億歐元

德國總理梅克爾 (Angela Merkel) 週二 (2 日) 預計尋求折衷方案，以利通過第二輪激措施，來幫助德國度過新冠肺炎 (COVID-19) 帶來的嚴重衰退。

梅克爾政府今年 3 月推出首輪刺激計畫，來幫助受疫情打擊的消費者與商家。在疫情的背景下，預計德國今年 GDP 將衰退 6%，寫二戰以來最嚴重萎縮紀錄。

德國 GDP 年增率 圖片：tradingeconomics

梅克爾週二將自下午 2 點開始，陸續與基民盟領導的政治團體和社民黨的官員會面，據《彭博》報導，政府試圖就一項規模在 500 億歐元至 1000 億歐元 (約 560-1120 億美元) 的計畫達成協議。

可能採取的措施，包括減輕陷入困境的市政當局的債務負擔、提供現金獎勵以刺激汽車銷售、為有子女的家庭提供援助等。據《圖片報》週日報導，財政部長 Olaf Scholz 還希望擴大一項國家薪資的支持計畫。

知情人士說，社會民主黨推動的支出方案接近 1000 億歐元，梅克爾政府希望限制借新債的規模。

《圖片報》引述的政府消息來源稱，最終計畫的終規模將介於 750 億歐元至 800 億歐元之間，聯邦政府負擔將明顯超過 600 億歐元以上，其餘由地方政府提供。

據報導，當前規畫中較具爭議的一點，在於提供汽車工業的銷售獎金，梅克爾集團與社民黨都不願意補貼仍有利潤的汽車製造商，但經濟部長 Peter Altmaier 主張，只有政府幫助這一關鍵部門，經濟才能回到危機前的成長水準。

一位知情人士說，政府正在尋求引入銷售獎金，以鼓勵人們選擇污染較小的車輛，包括低排放柴油車。

(本文不開放合作夥伴轉載)