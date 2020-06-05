〈國巨股東會〉非消費性電子營收比重提升 將跳脫傳統景氣循環

被動元件大廠國巨 (2327-TW) 董事長陳泰銘今 (5) 日透露，併購美國基美 (KEMET) 後，非消費性電子營收比重提升，有助國巨跳脫景氣循環產業的營運模式，而行政院昨日拍板「領航企業研發深耕計畫」，陳泰銘也表態不會缺席。

陳泰銘表示，台灣在全球被動元件產業當中，除了高階產品以外，有六成還是在消費性電子應用，而基美多是做高階、非消費性應用的產品，包含車用、工規外，還有國巨過往難跨足的醫療等應用。

陳泰銘表示，國巨也有做國防等應用，但基美併入之後，非消費性的營收可望顯著提升，自然能降低因為景氣循環所導致的營運波動。

國巨另一大發展核心 5G 方面，陳泰銘認為，雖然疫情導致發展速度稍稍放緩，但基本上在後疫情時期，各國政府仍努力讓經濟復甦，加速推動基礎建設，5G 也包含在內。

至於美國擴大封殺華為，陳泰銘表示，不評論單一客戶，這是美中之間的科技戰爭，每個國家都有不同的政策，但 5G 基礎建設的龐大需求，並不會因此改變，最多就各電信設備商市占率的差別。

陳泰銘表示，會持續在台加碼，投資高階的應用，剛完成的 485 億元聯貸，除了充實營運資金，也會用來擴廠擴產，他也表態，行政院經濟部發起的「領航企業研發深耕計畫」，國巨不會缺席。