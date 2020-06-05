未獲共識 卜蜂宣布即日起暫停花蓮養雞場案

卜蜂 (1215-TW) 擬在台灣東部花蓮興建種雞及蛋雞養雞場，引起當地居民反對，原本初審通過的建案也被花蓮縣政府暫緩，卜蜂今 (5) 日正式發表聲明指出，未獲花蓮民眾具體共識前，花蓮建埸相關作業即日起暫停。

卜蜂發言人劉明哲表示，卜蜂從事件開始，便展現最大誠意希望與地方及各級政府進行溝通，但可惜各方多頭勢力運作下，卜蜂從未獲得公平的機會針對此事進行對等合理之討論。在以維繫地方和諧，不希望引起更多因誤解而造成的對立抗爭前提下，所有花蓮建場計畫將暫停。

卜蜂的花蓮投資案遭遇地區民眾的出面反對，今天宣布在未獲共識前暫停。(鉅亨網記者張欽發攝)

卜蜂在花蓮所有牧場的建置申請，都依循中央主管機關單位相關法規申請辦理，日前並針對民眾三大主要問題水源區地帶、土石流地帶及工業化養雞等質疑召開說明會，進行完整說明，同時承諾計畫暫緩期間，將積極與政府及鄉親做更密切溝通。

卜蜂已暫停花蓮投資計畫，原本要該地設置五座種雞場、一個蛋雞場，每一個雞場約 2.5 萬隻養殖量；卜蜂先前指出，台灣人每年平均約食用 315 顆蛋，位居全球第三名，顯示台灣人對蛋的食用有非常高的需求。而花蓮地區長期以來呈現供不應求的狀況，為讓花蓮消費者吃到更新鮮的蛋品，並就近提供當地市場所需，同時減少每年交通運輸 3% 碳排放目標。

卜蜂原規劃於花蓮投入自動化養雞，卜蜂是以水簾式環境控制，非「籠式」的飼養方式，透過電腦監控系統調控雞舍風扇等設備，隨時記錄雞舍內部數據，相較傳統雞舍更易於控管。

卜蜂發言人劉明哲今天仍堅持不透露原規劃在花蓮投資計畫的金額。