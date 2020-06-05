川普簽署行政命令 允許美聯邦機構以緊急權力快速推進能源項目

據報導，美國總統川普在週四 (4 日) 簽署了一項行政命令，允許聯邦機構使用超越環境政策法的緊急權力，快速推進主要能源和其他基礎設施項目。

白宮表示，該項命令為了幫助經濟從新冠肺炎 (COVID-19) 的影響中復甦，並改善基礎設施的一種方式。旨在加快公共工程、高速公路項目，以及諸如管線和港口等的能源相關項目設施。

在川普任職總統期間，一直是化石燃料的倡導者，並試圖撤銷相關環境法規，認為法規減緩了國家發展並阻礙了項目的進行。

今年早些時候，川普政府提議簡化《國家環境政策法案》(NEPA)，這是確立美國環境政策的一項聯邦法律，大型基礎設施項目的創建必須提交環境影響報告。該提案正在接受公眾意見和審核。

批評人士認為，川普的命令是以犧牲非裔美國人和其他少數群體為代價的，因為這些族群主要就生活在受到主要能源基礎設施環境影響的社區當中。

曾在歐巴馬政府掌管白宮環境質量委員美國進步中心 (CAP) 的能源及環保政策副總裁 Christy Goldfuss 表示，讓聯邦機構「闖入」化石燃料項目將傷害到「那些因疫情和警察暴力事件而喪命的社群」。

今年 3 月，美國環境保護署 (EPA) 宣布放鬆對工業設施和發電廠的法規遵從和監控，並提到了新冠肺炎疫情帶來的影響。工業團體則對川普的命令表示贊同。美國國家礦業協會 (National Mining Association) 表示，這將「能增加我們國內大量礦產存儲的使用」。