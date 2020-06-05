CDC：全美示威動亂恐進一步擴大新冠疫情

美國疾病管制暨預防中心 (CDC) 週四警告，非裔男子佛洛伊德之死在全美各地引爆的反種族歧視示威活動，可能會擴大新冠肺炎疫情，造成更多人感染。

美國明尼蘇達州的非裔公民佛洛伊德 (George Floyd) ，在 5 月 25 日遭到白人警方壓頸致死，引發美國多州暴動示威。

CDC 主任 Robert Redfield 表示，這些抗議活動可能會進一步散播新冠病毒，他向眾議院撥款委員會呼籲對抗議群眾進行大規模的病毒篩檢。

他在美國疫情反應的聽證會上警告：「不幸的是，我認為這些動亂有可能會擴大疫情。把影響程度降到最低的方法，就是讓每個人都認知病毒篩檢的重要性，坦承自己參與過示威活動並做檢測，才能保護自己的親人。」

在聽證會上，Redfield 表示，他「非常擔心」CDC 發出的公衛警訊並未引起大眾重視，因為美國各地確診病例仍不斷增加。

根據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 統計，新冠病毒爆發五個月以來，在美國感染超過 181 萬人，死亡人數至少 10.7 萬，儘管較嚴重的紐約等地區新增病例已逐漸放緩，但美國每日新增病例仍有 2 萬多例。

Redfield 更指出，他在自己工作的華盛頓特區看到很多人沒戴口罩，他補充，最近幾週的抗議活動、陣亡將士紀念日 (Memorial Day)，以及在本週末的 SpaceX 太空艙發射活動中，都出現大量人群聚集，這讓他相當憂心

他強調：「我們會繼續呼籲民眾戴上口罩。」

公共衛生專家警告，疫情於夏季緩慢傳播，可能會在秋季爆發大規模感染潮。Redfield 向眾議員表達他的隱憂，他認為 COVID-19 病毒將會和流感同時肆虐，屆時美國秋冬季恐面臨一段「艱困時期」。

早在 4 月時，Redfield 就首先警告寒冷季節下疫情可能更難控制，他說：「我們必須區分出哪些是流感病患，哪些是新冠病毒。」