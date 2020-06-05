別人樂觀他悲觀 葛拉漢大砍美股多單

據《彭博》報導，以發布市場大跌預警而聞名的華爾街大佬葛拉漢 (Jeremy Grantham)，似乎又一次發布熊市警報，葛拉漢在致 GMO 投資人的信中表示，「當前市場似乎完全倒向樂觀一面，但此時保持謹慎與耐心似乎更為合適」。

與此同時，葛拉漢所在的 GMO 公司，正快速地削減在股市的投資，資產配置部門主管 Ben Inker 在給週四 (4 日) 給客戶的信函中表示，GMO 將無基準分配策略資產組合中的淨股權曝險，由 55% 降至 25%，接近他們在金融危機時期的最低水準。

81 歲的 Grantham 是 GMO 公司創辦人，過去最著名的兩次預警，分別是 2000 年網路泡沫破滅及 2008 年金融危機前，他都準確預測並躲過風暴，對於近期的股市環境，葛拉漢提出的新關鍵字是「不確定性」。

Grantham 說：「我們從未生活在未來如此不確定的時期。」他表示，在他的經驗裡，當前的不確定性在許多方面都是最高的。

Grantham 指出，新冠肺炎疫情為經濟帶來了重大損失，但並未反映在股票價格上。

這位傳奇的資金經理著重於長期投資策略，並相信股市最終將回歸基本面。他強調，當前一點明顯的事實是，股市的本益比處於歷史最高的 10% 之內，而美國經濟卻與此相反，處於最差的 10%，甚至是最糟糕的 1%，「這顯然是歷史上最令人印象深刻的錯配之一」。

標普 500 指數從 3 月 23 日的低點，一路反彈漲幅已達到 40%，但疫情所帶來的是經濟大蕭條以來最嚴重的失業，幾乎經濟的每個部門均受害。

Grantham 表示，美國經濟何時能夠復甦還在未定之天，沒有人知道會花上多長時間，但幾乎可以肯定的是，V 形復甦似乎不太可能出現。

他補充說，即使能夠快速研發出疫苗，但仍然會見到經濟上慘重的創傷。

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