聯合國：疫情衝擊經濟 全球恐2.65億人面臨嚴重糧食危機

聯合國週二 (21 日) 警告，由於 COVID-19(新冠肺炎) 疫情持續，加上氣候變化及人禍影響，如果不設法改善情況，全球恐出現「聖經級別 (biblical)」的飢荒。

聯合國世界糧食計劃署 (WFP) 行政總裁 David Beasley 指出，受到疫情衝擊，多國採取經濟封鎖，加上非洲蝗災、頻繁的天災及戰爭，全球面臨二戰以來最嚴重人道危機。

糧食計劃署發布報告稱，全球已有 1.35 億人口面臨嚴重糧食危機，在疫情添加的打擊下，2020 年全球面臨嚴重糧食危機的人口，可能增至 2.65 億。

Beasley 表示，不少發展中國家出口大幅下跌，近期油價崩潰，還造成產油國經濟受重挫，如南蘇丹，其出口 99% 與石油有關，Beasley 警告，這恐怕引發飢荒大流行 (hunger pandemic)，死於疫情經濟衝擊的人，可能比死於病毒的更多。

糧食計劃署提出了 10 個風險最高的國家，包括葉門、剛果民主共和國、阿富汗、委內瑞拉、衣索比亞、南蘇丹、蘇丹、敘利亞、奈及利亞和海地。

報告稱，在疫情爆發之前，東非和南亞的部分地區就已經面臨乾旱和蝗災，造成 10 多年來最嚴重的糧食短缺。

糧食計劃署資深經濟學家 Arif Husain 表示，本次疫情也帶來災難性的影響，造成數以百萬靠薪資勉強糊口的人，經濟上的嚴重打擊。他舉例說，一些情況下農民不得不賣掉農具，這也將影響他們今後的糧食生產。

Husain 呼籲人們團結一致應對危機。他說，如果不這樣做，全球將有更多人死亡，代價難以承受。