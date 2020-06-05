航太業Q2可望落底 供應鍊股價強彈 駐龍重回百元大關

隨著美國波音股價一周來漲幅超過 20%，激勵國內相關航太零組件供應鏈近期走強，早盤包括駐龍 (4572-TW)、晟田 (4541-TW) 和寶一 (8222-TW) 均續漲超過半根停板，駐龍更是睽違 3 個月後再度重回百元俱樂部，法人指出，隨著波音逐漸恢復生產 B737MAX，且疫情趨緩後航空客運需求可望觸底復甦，整體航太業最壞狀況已過。

波音甫宣布結束 737MAX 為期 4 個月停產，位於華盛頓州的工廠將以低速率恢復生產，預計 8 月恢復交機，並預期第三季可取得 FAA 的復飛評估報告，市場認為，波音最壞狀況已過，隨著新機將陸續交付而拉抬零組件需求，相關供應鏈業績可望逐漸復甦。

其中，法人指出，波音占駐龍營收約 70%，而目前波音 737MAX 訂單仍有約 4300 架，訂單能見度 5-6 年，駐龍後續的拉貨力道可期；儘管駐龍第二季恐較第一季小幅衰退，不過仍可望呈現獲利，不至於出現虧損，估其下半年業績將逐季好轉。

而晟田在 2018 年底接獲 A320 單走道客機起落架零組件訂單後，在獲得認證和試產後，預計本季開始量產，而儘管今年航太業務表現相對低迷，不過，法人看好其半導體設備訂單將推升精工業務成長，成為穩定營運的主要動能。

法人認為，隨著歐美各國重啟經濟活動，航太供應鏈最差狀況落在第二季，目前波音和空巴的在手訂單仍有 5297 架、7645 架，訂單能見度分別長達 6.6 年、8.9 年，預期整體航太產業的營運可在 2022 年恢復至 2018-2019 年的水準。