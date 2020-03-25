漢翔攜手三機械設備台廠 搶620億元航太國際大單

經濟部今 (25) 日表示，工業局推動航太產業領航計畫，藉由航太龍頭大廠漢翔 (2634-TW) 與國內 3 家機械設備廠，跨域結合智慧機械，建立國產航太複材加工技術與設備自主供應能量，搶下未來 10 年 620 億元的國際大單，成功跨足全球航太複材加工市場。

經濟部指出，喬崴進、公準 (3178-TW) 、盟立 (2464-TW) 等 3 家公司，透過漢翔在航太領域的複材加工知識及多年設計製造經驗，將許多繁瑣的製程眉角傾囊相授，從頭到尾，自一開始的機台開發、組裝至試機，全程派員至工廠指導，至確認規格後，再移機至漢翔進行設備測試，協助國內設備商從無到有，循序漸進，一步步助其取得航太複材加工製程的參數，成功開發國產設備。

近年來全球航太市場快速成長，依據美國波音 (BA-US) 去年發布的航空市場預測報告中指出，自 2019 年至 2038 年間，全球航空公司預計採購約 4.4 萬架新機，總產值將高達 6.8 兆美元。

經濟部強調，在本次計畫中，各國產機台皆有極具指標性的突破，在在彰顯了智慧機械能量累積的成果。這 3 家機械設備廠中，公準的複材加工水刀機，是首度國產水刀設備切入航太複材加工應用，使公準成功接到了 32 張飛機起落架元件的代工訂單。

喬崴進則具智慧刀具管理系統之超音波加工機台，發展出國產第 1 台超音波紙蜂巢切割機，取代高價的歐美機種，達到進口替代之目的；盟立的鑽孔、打磨等設備則以自行開發的自動補正技術結合 AI，成功克服機械手臂定位精度不足的技術障礙，讓國外客戶驚嘆不已，已額外獲得 9 台訂單。

此外，漢翔也在工業局的協助下，將所有廠區的資訊串聯整合至智慧製造雲端平台，揮別以往人工抄表造成的延遲，透過大數據、AI 等技術整合性能優異的國產設備，讓加工機台在不中斷運作的情形下，能即時監控、預測成品是否符合客戶需求，確保產品零瑕疵。