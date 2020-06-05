超越2009年紀錄 黃金ETF今年1-5月流入金額創歷史新高

近來風險資產逐漸獲得投資人青睞，依然無損黃金的光芒，世界黃金協會 (WGC) 週四 (4 日) 公布，今年 1 到 5 月，全球黃金 ETF 部位增加 623 噸或 340 億美，比任何一年的全年流入金額都高。

WGC 表示，黃金 ETF 部位全年淨流入紀錄原本是 2009 年寫下的 591 噸歷史紀錄，但今年前五個月就打破這項紀錄。單在 5 月，黃金 ETF 部位就增加 154 噸或 85 億美元。

截至 5 月底，黃金 ETF 共持有 3510 噸黃金，創歷史新高，總資產規模 1950 億美元，過去一年來幾乎翻倍增加。

WGC 表示，雖然風險資產瀰漫著多頭氛圍，但金價和黃金 ETF 仍獲得多重力量支撐，包括新冠肺炎疫情對全球經濟和社會的影響、美中關係緊張、就業市場面臨近代罕見的挑戰等。

金價上漲有助總資產規模擴大。國際金價年初迄今上漲 13%，目前升抵每盎司 1700 美元，反映投資人需求旺盛；但是亞洲買家對金飾、金幣和金條縮手，讓價格難以進一步上揚。

各國央行的資產購債計畫也提高黃金吸引力，尤其寬鬆貨幣措施已經納入原本看起來不可能被干預的資產，例如美國的高收益債 ETF，這導致債券殖利率進一步降低，持有黃金的機會成本受到抑制。

WGC 投資研究主管 Adam Perlaky 說：「過去兩個月來，黃金 ETF 僅在其中兩天沒有吸引資金流入，這顯示無論在避險還是勇於承擔風險的大環境下，投資人仍擁抱黃金。」