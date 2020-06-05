〈貴金屬盤後〉ECB擴大PEPP 美元美股走疲 黃金4日來首見上漲

週四 (4 日) 交易，黃金期貨價格上漲，為 4 個交易日以來首次收高，係因投資者消化歐洲央行 (ECB) 的政策行動，美股和美元走疲。

ECB 週四一如預期地將其疫情緊急採購計畫 (PEPP) 規模擴大 6000 億歐元(6745 億美元)，使其總額達 1.35 兆歐元。

ECB 表示，目前 PEPP 計畫至少運行至 2021 年 6 月底，而非今年年底，且根據該計畫購買的資產之到期本金將至少到 2022 年底前才會再投資。

Oanda 高階市場分析師 Edward Moya 表示，「在 ECB 提高購債規模後，黃金漲幅削減，因現實可能其實不利黃金。ECB 的決定對風險資產來說，初始反應是有利的，這也是黃金軟化的原因，但債券再投資計畫可能意味這是金融市場看到的最後一次大規模擴增。」

在 ECB 提高購債規模之前，ECB 主席拉加德 (Christine Lagarde) 調降歐元區今年 GDP 估計至下降 8% 至 12% 區間。拉加德週四表示，經濟出現觸底的跡象，但其行動仍「不溫不火」，她預期今年歐盟經濟萎縮 8.7%。

整體而言，黃金買盤一直受到央行刺激措施的提振，但隨著防疫封鎖措施解除，各地經濟開始重啟，也削弱了黃金的吸引力。

8 月交割的黃金期貨價格上漲 22.60 美元或約 1.3%，收每盎司 1727.40 美元，盤中高點達 1729 美元。

前一日由於全球股市強力上漲，交易最活躍的黃金期貨價格週三大跌 1.7%，也是黃金連續第三日收低。

7 月交割的白銀期貨價格下跌 10 美分或近 0.6%，收每盎司 18.061 美元，前一日跌幅 1.7%。

投資者也關注美國勞工部週四發布的每週失業救濟請領人數報告，該報告顯示失業趨勢已有穩定跡象。5 月底約有 188 萬名美國人申請傳統的失業救濟，另有 62.3 萬人申請一項聯邦紓困計畫的新救濟金。初次請領失業救濟金人數在 3 月下旬達到近 700 萬人，但此觸頂後就慢慢減少了。

Moya 表示，「隨著全球經濟持續復甦，市場還在盼望刺激措施還能增加多少時，黃金仍掙扎著要重回漲勢。」

「前景有很多風險，黃金仍然有許多無法預料的原因，這是投資者為何還要布局避險部位的原因。在貿易戰、地緣政治風險、第二波新冠疫情、低利率環境下，黃金前景仍看漲，因這些不確定性持續存在，恐對美國勞動市場造成永久性損害。」

黃金期貨收盤時，ICE 美元指數下降 0.6%，給予黃金今日支撐力。美元走疲，而歐元在 ECB 公布決定後走強。

ADP 週三公布小非農報告，支撐美股上漲，因該報告顯 5 月份新增失業 276 萬人，遠低於經濟學家預期的新增失業 866 萬人。美國官方非農報告將於週五公布，根據 MarketWatch 調查，經濟學家預期 5 月新增 740 萬人失業。

其他金屬交易