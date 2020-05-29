〈每日外資外匯觀點〉擴大制裁？美元氣弱 避險買盤回流黃金

美國總統川普將就美中關係發表談話，尋求懲罰港版國安會在中國人大通過，周五避險買盤在美中關係緊張下進場，周五亞洲盤交易時間金價展開反彈，重回 1720 美元之上，美元指數則受到疲軟的經濟數據衝擊跌至 98.23 附近，此外，市場將關注今晚聯準會主席鮑爾的談話。

美元指數日 K 線圖。(來源：新浪財經)

美國國務卿蓬佩奧取消美國對香港的特殊待遇認證可能只是制裁過程的開始，Vital Knowledg 創辦人 Adam Crisafulli 指出，如果美國針對港版國安法祭出對個人或實體的廣泛制裁，將不是市場可以輕忽的問題，而且目前美股的總體估值過高，投資者顯然對美中關係緊張升級並未投以足夠的關注。

美國戰略與國際研究中心弗里曼中國研究中心主任 Jude Blanchette 表示，無論美國採取何種具體行動，就美國公司和相關投資而言，這都是香港經濟和政治未來的一個轉折點，影響將非常深遠。

本周市場反彈主要歸功於對美國經濟重新開放的樂觀情緒，AmeriVet Securities 美國利率交易主管 Gregory Faranello 表示，重新開放本身將逐漸顯示出經濟改善，但真正的需求面能否擴大目前仍不清楚。

美國勞工部截至 5 月 23 日當周又有 210 萬人申請失業金，但較前一周減少 32.3 萬人，在疲軟經濟數據下，周四美元未能獲得支撐，Independent Advisor Alliance 首席投資官 Chris Zaccarelli 指出，如果申請失業金的人數持續減少，那麼這應該被視為對經濟的正面影響

BK 資產管理外匯策略總經理 Kathy Lien 表示，隨着更多中美關係緊張的新消息不斷傳出，市場風險偏好可能會減弱。如果中美緊張局勢開始對市場構成壓力，澳幣和紐幣很容易出現大幅回調。