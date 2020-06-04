〈台股盤前〉外資回補潮強攻股匯市 美股大漲有助資金行情續航

三大法人昨 (3) 日聯手買超 256.39 億元，帶動台股開高走高，指數終場大漲 192.23 點，收在 11320.16 點，外資啟動回補潮，台幣已連續四個交易日升值，加上美股今晨持續大漲，有助台股資金行情續航，季線將在今天扣抵 10977 點翻紅上揚，外資操作心態逐漸偏多，可望主導新一波台股行情。

台灣昨天上演股匯雙漲戲碼，外資單日買超台股 176.43 億元，為連三日買超，三個交易日已回補台股 347.96 億元，推升台股連續三天站穩萬一關卡，而新台幣兌美元昨盤中一度升值到 29.85 元，顯示外資資金積極匯入國內，收盤則收 29.905 元，升 8.3 分，創近 1 個月高點。

美股四大指數今晨持續大漲，其中，標普 500 指數上漲逾 1%、道瓊指數勁揚超過 2%，費城半導體指數更走高 2.87%，都可望為今天的亞洲股市、台股埋下多頭火種。

今天觀盤重點，國家通訊傳播委員會 (NCC) 昨天通過核發中華電信首張 5G 特許執照，代表中華電信隨時可正式開台，NCC 預估最快 7 月，台灣就會邁向「5G 新紀元」。此利多消息可觀察今天電信三雄、5G 族群表態。

行政院擬斥資 160 億元吸引國外晶片廠來台設立研發中心，針對研發經費給予一半補助，半導體業者認為，這將讓台灣半導體產業更能發揮群聚效應，有利提升台灣半導體產業在全球地位。半導體族群今天表現值得期待。

整體來說，外資近日連續買超，且著力點逐步瞄準權值股，外資自年初迄今賣超逾 6000 億元，但新台幣匯率未明顯貶值，代表賣超資金仍停泊台灣未大舉流出，在權值股轉強後，潛在買盤非常可觀，有利於台股後續資金行情發酵。