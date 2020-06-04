〈分析〉TWS耳機競爭現況：蘋果高階稱霸 中低階百家爭鳴

新冠肺炎疫情對於不少消費性電子需求造成衝擊，不過 TWS 耳機似乎未受到太大影響，根據智研諮詢的統計，2020 年第一季全球 TWS 耳機出貨量年增率逾 100%，其中，2020 年 3 月份全球 TWS 耳機出貨量前 20 大品牌的合計數已達 2449 萬副，已超過 2019 年第一季全球 TWS 耳機整體出貨量 (1750 萬副)。

資料來源: 智研諮詢

展望 2020 年，TWS 耳機市場仍將處於高速發展的階段，出貨量有機會突破 2.3 億副，年增率 78%。若參考 2019 年全球智慧手機出貨量來看，目前 TWS 耳機的滲透率只有約 17%，顯示該產業未來市場的成長空間仍十分寬廣。

資料來源: Counterpoint

從各品牌場競爭格局來看，蘋果 Airpods 的出貨量仍位居全球首位，明顯具主導優勢。根據 IDC 的資料顯示，2020 年第一季蘋果可穿戴裝置出貨 2120 萬台，年增 60%，但因為 Apple Watch Series 的出貨量下滑 2.2%，這反映 AirPods 的出貨量維持去年的高速成長。

即便如此，受到 Android 陣營和其它第三方協力廠陸續推出 TWS 耳機的影響，蘋果的市占率開始從高點下滑，市占率從 2019 年第一季的 60% 下降至 2019 年第四季的 41%。

資料來源: 智研諮詢

在 Airpods 熱賣下，華為、小米、OPPO、vivo、三星等知名手機大廠紛紛加入戰局，一方面，Android 陣營透過智慧手機出貨量的優勢帶動 TWS 耳機產品快速成長，另一方面，Android 陣營 TWS 耳機產品涵蓋低、中、高階等多個類別，加速 TWS 耳機滲透率。

根據 IDC 的數據顯示，2019 年全球智慧手機市場中 Android 陣營的出貨量約為 11.8 億台，反映市場潛在的 TWS 耳機商機是蘋果智慧手機的 6 倍以上。

根據智研諮詢的數據顯示，目前全球 TWS 耳機市場中，單價 100 美元以上的高階市場主要由蘋果和三星主導，市占率分別為 70% 和 7%，而單價 100 美元以下的中、低階龍頭則是小米，市占率達 19%。

資料來源: 智研諮詢

不過在手機品牌廠爭相推出自有 TWS 耳機外，第三方品牌的市場地位也漸漸提升中。根據旭日大數據的統計，2020 年 3 月全球 TWS 耳機品牌出貨量前 10 大中，第三方品牌廠佔有 5 席。

資料來源: 旭日大數據, 鉅亨網製表

儘管出貨數量與品牌龍頭廠相比仍有一段差距，但憑藉著優異的產品性價比，第三方品牌的 TWS 耳機產品在中、低階市場的出貨量快速成長，市占率也不斷擴大中。