外資連3買發動認錯行情 大買面板雙虎、權值股 調節富邦VIX近7萬張

台股今 (3) 日續呈現股匯雙漲格局，指數終場收 11320.16 點，大漲 192.23 點，創近 3 個月新高，成交值放大至 2113 億元，三大法人同步買超，合買 256 億元，創去年 6 月下旬以來單日新高，其中，外資買超 176 億元是 1 個月來高點，顯示熱錢流入帶動資金行情熱絡，外資今日買超標的集中面板雙虎，大買友達、群創合計近 13 萬張，也同步敲進多檔權值股，並調節富邦 VIX 近 7 萬張。

三大法人今日合計在集中市場買超 256 億元。其中，外資買超 176 億元，為連 3 買，也是 5 月以來最大單日買超；而投信買超 15.3 億元，為連 7 買；自營商更是大買 64.6 億元，不僅連 5 買，並創去年 6 月 20 日以來單日最多，有全力衝刺第二季季底行情意味。

觀察外資今日買超的前 10 大標的，前二名為面板雙虎群創和友達，分別達 7.88 萬張、5.68 萬張，其次分別為聯電 2.48 萬張，新光金 1.8 萬張、開發金 1.7 萬張，台積電和國泰金均超過 1.4 萬張，華新逾 1.2 萬張，台新金和中鋼均逾 1.1 萬張。

而外資賣超 10 大標的則有富邦 VIX 6.9 萬張，華邦電和旺宏均超過 7000 張，京元電、永豐金和富邦印度正 2 均逾 4000 張，南茂和欣興 3700 張上下，至上和智邦均超過 2000 張。

投信方面，買超前 10 大標的為強茂近 5000 張，台郡近 2000 張，台半和英業達 1500 張上下，GIS-KY、台塑均超過 1200 張，臻鼎 - KY 達 900 張，兆豐金和景碩均逾 800 張，光寶科也有 700 張買盤湧入。

投信賣超前 10 大標的則有金像電超過 9000 張，友達達 3600 張，元大台灣 50 反 1 和長榮航均超過 3000 張，台燿近 1300 張，欣興、南電、博智、南茂和晶電均超過 600 張。

而罕見買超爆量的自營商，光是買超台積電金額達 13.4 億元，占今日買超額達 20%；若從買超張數來看，友達和群創均買超超過萬張，台積電超過 4400 張，開發金近 3000 張，長榮、中信金、臺企銀、彩晶、國泰金均超過 2000 張，鴻海也逼近 2000 張，可看到自營商買盤多聚集在大型權值股，顯然對台股短線行情看好。

法人指出，台股本周連續衝破年線、半年線反壓後，今日量增續漲上 3 個月來高點，多方氣盛，反映的是新冠肺炎疫情逐步趨、各國陸續解封使市場信心升溫，再加上外資開始轉賣為買，有利接下來將接棒登場的除權息大秀。