〈台股盤後〉資金行情熱 價量齊揚衝破11300點創近3個月新高

隨著資金行情發威，亞股今 (3) 日普遍強彈，韓股飆漲 3%，日股和港股也漲逾 1%，台股續呈現股匯雙漲格局，指數終場大漲 192.23 點，收在 11320.16 點，創近 3 個月高點，漲幅 1.73%，而成交值放大至 2113 億元，呈現正面的價量齊揚走勢，法人指出，外資操作心態逐漸偏多，可望主導新一波台股行情。

由於研究機構看好明年全球電動車銷量有望激增，激勵今日電池材料相關業者走強，美琪瑪和康普連袂亮漲停燈號。

口罩供應鏈仍是強者恆強，由於口罩解禁後，民眾仍瘋搶口罩，再加上國外訂單熱絡，相關個股股價繼續走強，南六續飆漲停板攻上 281 元創史上新高價，恆大續漲 7%，康那香也漲逾 4%。

隨著國際油價反彈，塑化族群也群起上攻，台達化一口氣大漲近 8%，亞聚、台塑化、國喬、中碳均漲逾 3%，台聚、台化和聯成有 2% 漲幅。

摩根士丹利發布最新報告直指，電視面板報價原本預期第 3 季漲價，可能會提前在 6 月就有感，面板雙虎友達、群創，以及誠美材同步鎖漲停。

中國車市觸底回穩後，隨著歐美車廠陸續恢復正常生產，汽車零組件族群同步啟動落後補漲行情，智伸科、宏旭 - KY 和英瑞 - KY 漲停，劍麟漲逾 7%，英利 - KY 續漲近半根停板，為升、和大、廣華 - KY、時碩均漲超過 3%，東陽、江申和車王電等漲逾 2%。

而生技股熱度不減，益安、晶碩、熱映、中天漲停，大江、合一、易威、優盛、精華等漲超過半根停板，金可 - KY、泰博和生展漲逾 4%。

元大投顧指出，儘管上市櫃廠商的獲利和產業前景仍受市場懷疑，但全球經濟漸漸回復，吸引預期性買盤進駐，建議投資人持續追蹤應對外資操作心態，預料外資將主導台股下一步走勢。

統一投顧則表示，目前全球疫情緩和，且央行持續寬鬆，有助於市場信心恢復，建議近期可聚焦汽車零組件、民生消費概念股，以及具業績題材電子類股。