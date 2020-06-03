傳新一代iPad Air將採用USB-C接口 取代先前Lightning接口

根據日本網站《Mac Otakara》報導，有來中國相關供應鏈傳出的消息顯示，蘋果 (AAPL-US) 第四代 iPad Air 將會採用 USB-C 接口，取代原先所採用的 Lightning 接口設計。

蘋果最初在 2018 年的 iPad Pro 機型採用 USB-C 接口，但隨後的其他 iPad 仍繼續採用 Lightning 接口以進行充電。報導指出，第四代的 iPad Air 將重新採用 USB-C 接口。此外，由於先前推出的第三代 iPad Air 乃是基於 10.5 吋 iPad Pro 規格所打造，因此推測新款的‌iPad‌ Air 可能將是基於 11 吋‌iPad Pro 來打造的‌。

蘋果從第四代 iPad Air 開始採用 USB-C 接口，意味著該公司將逐漸取代原先 Lightning 接口設計，將未來的設備轉換為 USB-C 接口設計，以應對目前市場開始普及的接口規格，同時也能符合歐盟對於統一接口規格的規定。不過，新款 iPhone 12 是否也將同樣改為 USB-C 接口仍不清楚。

在上個月，蘋果分析師郭明錤曾表示，蘋果正在開發一款 10.8 吋的 iPad，儘管他並沒有表明是否為 Air 系列型號，不過與蘋果的產品更新週期以及關於新的 iPad Air 的其他謠言相吻合。

此外，消息中也提到了即將推出的‌iPad‌ mini，預測新版 iPad mini 將繼續採用 Lightning 接口而不是 USB-C 接口。郭明錤先前曾預期新版 iPad mini 尺寸將介在 8.5 到 9 吋之間，並預計將於 2021 年上半年面世。