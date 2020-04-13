蘋果計畫推出如同iPad設計的新版iPhone 以及更小型HomePod

據《彭博社》報導，有知情人士表示，蘋果 (AAPL-US) 正在準備重新設計旗艦 iPhone，並借鑒最新版本的 iPad，作為秋季即將發表的重大更新的一部分，預期該公司將在秋季推出首款 5G 手機，並發布兩款新設備。

據悉，蘋果將在今年推出的最新產品包含兩種平價版機型，以及兩種高階版本，外框將是平直的不銹鋼邊緣，而不是目前的弧形設計，像是 2018 年推出的 iPad Pro 等更尖銳的圓角，將將會類似當年 iPhone 5 的設計，具備有平整的顯示螢幕，而不是當前型號的斜切邊緣。

另一方面，知情人士透露，蘋果也在持續在開發更小、更平價的 HomePod 智慧音箱，預期該智慧音箱最早將於今年發布。蘋果的新款 HomePod 預期將是原設計的一半大小，同時維持相似的設計。該設備已經開發了幾個月，並且遭遇延期。蘋果如今的目標是在今年下半年發布，並以較低的價格來更好地與亞馬遜 (AMXN-US) 和谷歌 (GOOGL-US) 等大廠的廉價智慧音箱競爭。

知情人士表示，由於武漢肺炎疫情大流行造成的破壞，部分新版 iPhone 有可能比正常情況晚幾個星期發布，但仍將在秋季時間發布。知情人士指出，蘋果目前尚未通知供應商任何重大延誤。蘋果公司發言人對此拒絕置評。

有報導指出，蘋果計劃在 iPhone 12 系列智慧型手機中搭載 LiDAR 傳感器。LiDAR 傳感器可提高距離和測量的精確度，可以以極快的速度記錄訊號折返所花費的時間從而生成 3D 模型，精度較比一般相機還高。能大幅提升 AR 技術在現實世界中更加廣泛的應用。到目前為止，AR 技術一直僅限於遊戲世界中。

此外，高階的兩款 iPhone 可能將加入帶有飛時測距鏡頭 3D 感測鏡頭。因此，鏡頭的組成很可能是配備一顆廣角主鏡頭、一顆超廣角、一顆長焦鏡頭、再加最新的 ToF 3D 鏡頭。知情人士也表示，新版手機的處理器都將進行重大升級，重點是加速人工智慧和 AR 任務。

今年，武漢肺炎疫情拖累了該公司在中國的供應鏈，並且全球經濟停滯也損害了智慧型手機的需求，防疫旅行限制也迫使蘋果工程師在家工作。考量到疫情傳播和經濟變化仍存在不確定性，蘋果的新機發布計劃和新版 iPhone 的規格仍可能會改變。

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