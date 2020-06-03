瑞軒陪伴機器人成業外投資亮點 日本今年出貨逾倍數成長

瑞軒 (2489-TW) 去年擴大非面板領域的布局，去年投資日本公司跨入陪伴機器人領域，去年第四季單季出貨達 500 台，今年首季跳升達 800 台，全年出貨上看 4000 台，出貨量將持續放大，業外投資報捷成亮點。

瑞軒近年擴大非面板布局，包含日本公司跨入陪伴機器人、高階滑鼠、網路攝影機、智慧音箱等產品市場，其中陪伴機器人出貨順暢，出貨成長速度持續加快。

瑞軒表示，疫情影響下，今年機器人主力市場先以日本為主，去年第四季開始出貨，今年首季出貨達 800 台，季增 6 成，本季出貨持續成長，全年上看 4000 台。

瑞軒原規劃，今年陪伴型機器人將導入台灣，但疫情影響導致日本封城，加上中文語言系統尚未開發完成，因此導入台灣時間將遞延，力拚今年底導入。

瑞軒去年投資日本 GROOVE X 公司 300 萬美元 (約新台幣 9000 萬元) 跨入機器人市場，旗下陪伴機器人「LOVOT」推出就獲市場正向評價，該產品由 GROOVE X 開發設計，瑞軒負責組裝，產品利潤優於公司平均。

由於日本老齡化的趨勢明確，瑞軒先選定日本市場，並進入長照社區、機構進行推廣，未來導入台灣市場後，不排除進軍美國、中國。