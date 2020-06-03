盤前財經大事搶先讀2020年06月03日

今日操盤前瞻

法說會：京城銀

除權息：巨騰 - DR

股東會：精測、台微醫、三竹、六角、燦坤、群聯等

花旗警告：小心！眼前是披著牛皮的熊

股市現在有個怪異現象，自 3 月以來，投資者不斷自全球股市中撤資，但股價卻依舊扶搖直上， S&P 500 自 3 月 23 日低點以來已經上漲了 36% 之多。閱讀全文...

美國示威暴動加劇 國銀對美總曝險 8.28 兆元 金管會關注發展

美國非裔男子佛洛伊德遭白人警壓頸致死，引發全美示威抗議，甚至演變成暴動，外界關切國銀在美國曝險與經營狀況，對此，金管會今 (2) 日公布最新統計，截至 4 月底止，我國金融業在美國總曝險金額高達 8 兆 2856 億元，金融三業合計曝險金額較去年底增加 3809 億元，不過，目前在美國的據點與所有員工都平安，金管會將密切關注後續發展。閱讀全文...

打造第二獲利引擎 第一金 300 億元隨時上膛不排除對外併購

保德信人壽標售案，吸引各路買家磨刀霍霍搶進，第一金控 (2892-TW) 表示，有意擴大壽險公司版圖打造第二具獲利引擎，如要對外發動併購預估可透過發行特別股、發債等方式籌資，預估約可籌措 300 億元資金。閱讀全文...

外資示警伺服器產業恐遭砍單 信驊、祥碩下半年有壓

外資出具報告指出，由於疫情干擾，伺服器產業已出現第一波砍單潮，包括亞馬遜、微軟、阿里巴巴皆下調訂單需求量，供應鏈如信驊 (5274-TW)、祥碩 (5269-TW) 等，下半年營運恐不如預期樂觀，加上近期股價過熱，將評等下調至賣出。閱讀全文...

〈觀察〉家樂福併購頂好後 超市三強鼎立成型 還有二個主要盤算

連鎖量販業者家樂福集團昨 (2) 日無預警宣布，將併購頂好與 Jasons Market Place，再加上家樂福全台既有的 137 家據點，總店數將一口氣增至 361 家，超市整併風一起，已形成「三強鼎立」格局，顯然家樂福一方面可藉此快速深入各地社區，還有將各店鋪視為「物流短倉」，藉此強攻超市電商版圖。閱讀全文...