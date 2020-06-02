〈美股早盤〉經濟重啟預期+石油減產可能延長 道瓊早盤續漲逾100點

據《彭博》於週二 (2 日) 報導，俄羅斯及其他 OPEC+ 產油國傾向將減產協議延長 1 個月，WTI 期貨價格一度叩關每桶 36 美元。

此外，美國跨國藥廠禮來公司 (Eli Lilly & Co) 於週一 (1 日) 宣佈，該公司所研發的新冠病毒藥物，已進入第一階段的臨床實驗，受惠於藥物開發的利多消息，加上市場對於經濟重啟的期待，促使美股於週二 (2 日) 早盤延續週一 (1 日) 的漲勢，4 大指數皆上漲，道瓊指數上漲超過 100 點。

美元指數方面，由於市場預期在解封後經濟有望溫和復甦，使得投資人對於美元的避險需求降低，投資銀行高盛也已表示已開始建立做空美元的部位，美元指數於週二 (2 日) 早盤時下跌 0.22% 至 97.608 點。

美中貿易關係進展

週一 (1 日) 多家外媒報導稱，中國要求國營企業停止購買美國黃豆，不過當日稍晚又傳出中國國營企業仍購買至少 3 船美國黃豆，對此，美國黃豆出口協會中國代表週二 (2 日) 證實，採購計畫目前正按部就班推進，破除外界對於美中貿協破局的擔憂。

美國農業部最新數據顯示，上週美國對中國出口黃豆較去年同期增長 9.4%，截至 5 月 21 日，美國對中國出口黃豆的裝船量為 1272.1 萬頓，遠超過去年同期。

美國示威抗議衝突

由於美國多處出現暴力抗議活動，部份政府官員已對居民實施宵禁，而 Uber (UBER-US)、Lyft (LYFT-US)、及外送餐飲服務 DoorDash，皆宣佈暫停美國某些城市宵禁時間的營運。Uber 已經暫停洛杉磯、奧克蘭、舊金山和明州的明尼亞波利斯 (Minneapolis) 部分地區宵禁時間內的服務。

此外，美國川普總統表示，倘若各州和各城市無法平息示威活動，中央將部署軍隊進行鎮壓。

截至台北時間週二 (2 日)22 時許：

道瓊指數上漲 127.34 點或 0.50%，暫報 25602.36 點

那斯達克上漲 7.00 點或 0.07%，暫報 9559.05 點

標普 500 上漲 8.07 點或 0.26%，暫報 3063.80 點

費半上漲 1.71 點或 0.09%，暫報 1844.06 點

台積電 ADR 上漲 0.80% 至每股 51.43 美元

十年期美債殖利率上漲至 0.672%

紐約輕原油上漲 1.04% 至每桶 35.81 美元

布蘭特原油上漲 1.51% 至每桶 38.90 美元

黃金上漲 0.14% 至每盎司 1752.75 美元

美元指數下跌 0.22% 至 97.608 點

美股道瓊指數日 k 線圖 (圖：Investing.com)

焦點個股：

蘋果 (AAPL-US)

蘋果早盤下跌 0.20%，達 321.20 美元。

週二 (2 日) 外媒報導指出，根據 Gartner 最新的報告內容顯示，iPhone 銷售量在 2020 年第一季年減 8.2%，達 4092 萬支，比 2019 年第一季的 4457 萬支下滑約 370 萬支。而受到新冠肺炎影響，全球智慧手機市場同樣不景氣，第一季全球智慧手機銷售量下降 20%。

此外，趁中國 618 大型購物節來臨前，蘋果調降了最新一代 iPhone 的中國售價，以利在中國後疫情時期消費逐步復甦時，保持銷售動力。

Zoom (ZM-US)

Zoom 早盤上漲 2.10%，達 208.40 美元。

自疫情爆發以來，由於遠端需求激增，促使視訊會議軟體 Zoom 的股價漲勢從未間斷，週一 (1 日)Zoom 股價飆至歷史新高，突破每股 200 美元大關。今年以來，Zoom 股票已上漲近兩倍，使公司市值逼近 560 億美元，約為今年預估營收的 60 倍。

Zoom 即將於週二 (2 日) 美股盤後發佈會計年度第一季財報，Zoom 預估營收將落在 1.99 億美元至 2.01 億美元之間，EPS 約為 10 美分，而華爾街預估值為營收 22.02 億美元，EPS 約為 9 美分。

禮來 (LLY-US)

禮來早盤下跌 0.47%，達 151.65 美元。

禮來於週一 (1 日) 宣佈，該公司與加拿大 AbCellera Biologics 所共同研發的新冠肺炎抗體藥物，已經進入第一階段的臨床實驗。

這回的臨床實驗，選在美國紐約與洛杉磯市內的醫院進行。藥物將實際使用於新冠肺炎患者身上，臨床實驗結果也預計在 6 月出爐。如果藥物的安全性獲得確認，也將進入第二階段的臨床實驗，會將藥物投予在更多的病人身上。

今日關鍵經濟數據：

無

華爾街分析：

RBC 分析師 Lori Calvasina 表示，有關新冠疫苗的好消息，在 5 月份推動了美股的上揚，而影響 6 月份股市走勢的因素，主要包括美中關係的進展、以及美國的示威抗議活動。Calvasina 表示，S&P 500 指數的變動，仍將與市場上的各項消息高度連結。

LPL Financial 分析師 Jeff Buchbinder 表示，由於目前股市走勢與經濟數據表現呈脫鉤現象，引發了部份投資人的疑慮。在此同時，市場對於經濟重啟的樂觀情緒、以及各國大規模的刺激政策，稍微紓緩了因美中緊張關係、以及第二波疫情爆發風險所帶來的隱憂。