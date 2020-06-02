港版國安法箭在弦上 台高資產人士在港投資稅負恐增兩倍

中國人大日前通過「港版國安法」，會計師提醒，如果未來「港澳條例」跟進停止適用後，台灣人在香港投資稅負恐暴增 2 倍，建議在香港投資者儘快檢視資金來源，並重新評估資金去處。

勤業眾信聯合會計師事務所稅務部會計師張瑞峰表示，國安法上路後必須注意的是，未來如果「港澳條例」第 28 條停止適用，台灣高資產人士在港的投資所得稅負恐明顯增加。

根據港澳條例第 28 條規定，台灣民眾在香港、澳門來源所得可免納所得稅，根據所得基本稅額條例第 12 條規定，個人基本所得額為：綜合所得淨額 + 依港澳條例第 28 條規定免納所得稅之所得（100 萬以下免計入）。

張瑞峰指出，香港金融產品多元報酬率高、稅率較低僅就來源所得課稅等考量，常見高資產人士於香港進行各項金融商品投資，或透過香港公司進行貿易、轉投資，其投資所得之稅負「最多僅可能」需繳納 20% 所得基本稅額（有 670 萬扣除額且超過一般所得稅額才需繳納差額），相較境內投資所得稅負最高 40%（分離課稅者除外），稅負省很大。

張瑞峰提醒，如果港澳條例與相關規定停用，未來沒有明訂法律規範台灣與香港、澳門關係，恐怕就得以《兩岸人民關係條例》處理，根據該條例第 24 條規定，台灣地區民眾有中國大陸地區來源所得者，應併同台灣地區來源所得課徵所得稅。

整體而言，高資產人士於香港取得之各項投資所得將與台灣地區所得無異，面臨最高 40% 稅負，建議因應未來若港澳條例停止適用，應預先模擬評估在香港的投資項目及資金去處與投資模式調整方法。