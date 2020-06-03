【經理人面對面】經濟重開機 如何掌握投資良機

2020 年第 2 季即將邁入尾聲，下半年迎來不少好消息: 新冠肺炎疫苗傳佳音、消費緩步回溫，但市場政治變數仍存在警報，真能如願復甦嗎？保德信投信市場策略組主管葉家榮有不一樣的觀察想與您分享！看到不一樣的觀點，您的投資也可以超前部署，讓財富超前致勝！

◆經濟逐步重啟，下一波如何助攻？

◆經濟復甦走勢大預測，是 V 型、L 型還是 U 型？

◆曙光初現，投資往哪好？

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以上資料及建議或預測乃基於或來自相信為可靠之消息來源，僅供投資人參考，且並未考量任何特定投資人個人之財務目的、現況及需求，故投資人在做任何投資前，宜自行考量自身之財務目的、現況及需求，審慎研判個人在投資風險上的承受能力，以做出合適之投資決策，不得依賴本文為其決策之依據，投資人並須為其投資產生之結果負完全之責任。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。

本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書或投資人須知 (境外基金適用)，投資人可至保德信投信理財網 www.pru.com.tw 或公開資訊觀測站 mops.twse.com.tw(境內基金適用) 查詢。本基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。關於配息組成項目，投資人可至保德信投信理財網／基金產品報酬 & 風險／基金配息資訊 (www.pru.com.tw) 查詢。本基金適合能承受部份投資於高收益債券風險之穩健型投資人，投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。由於高收益債券信用評等較差，因此違約風險較高，尤其在經濟景氣衰退期間，稍有可能影響償付能力的不利消息，則此類債券價格的波動可能較為劇烈，而利率風險、信用違約風險、外匯波動風險也將高於一般投資等級債券。本基金得投資高收益債券，惟投資高收益債券以新興市場國家之債券為限，且投資總金額不得超過本基金淨資產價值之百分之四十 ( 含 )，以上投資比例將根據市場情況而隨時更改。本基金所投資之區域包含新興市場，新興市場之政經情勢或法規變動，可能對本基金造成影響，本公司將根據各項取得資訊做專業判斷及嚴謹的投資決策流程，來降低新興市場可能發生之市場風險，惟本基金不能也無法消弭該風險發生之可能性。新興市場債券主要投資風險，包含外匯管制及匯率變動、利率變動及信用違約之風險，不適合無法承擔相關風險之投資人，僅適合願意承擔較高風險之投資人，且投資人投資新興市場債券為訴求之基金不宜佔投資組合過高比重。本基金得投資美國 Rule 144A 債券，該債券屬私募性質，較可能發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險。本基金可能投資於非基金計價幣別之投資標的，當匯率發生較大變動時，可能影響本基金以新台幣或美元計算之淨資產價值，故投資人需額外承擔投資資產幣別換算所致之匯率波動。印度市場稅負複雜且印度市場稅務法規、稅負扣繳不斷改變，而其改變可能會嚴重影響本基金之表現。目前印度政府針對外國投資人投資債券課徵利息所得稅、資本利得稅，然如前述，因當地稅務法規的不確定性而可能影響本基金投資印度債券之收益，進而直接或間接影響本基金之績效表現，基金經理公司將以善良管理人之注意義務盡力將當地稅負影響降至最低，然無法保證前開稅負風險得以完全消除。基金經理公司就特定市場對所持有投資收益之課稅或一特定市場或國家之追溯課稅風險不做任何保證。

本基金主要投資於印度盧比計價債券為主，投資人需注意，印度盧比屬於新興市場當地貨幣，匯率上具高波動的特性，故投資人需注意與承擔一定的匯率風險。另，投資人投資於非基金計價幣別之投資標的，當匯率發生較大變動時，可能影響本基金以新台幣或美元計算之淨資產價值，故投資人需額外承擔投資資產幣別換算所致之匯率波動。印度市場稅負複雜且印度市場稅務法規、稅負扣繳不斷改變，而其改變可能會嚴重影響本基金之表現。

基金若投資於下列地區或為特殊屬性，將具有以下特定風險，投資人於投資前宜審慎評估，相關投資風險請參閱基金公開說明書：1. 新興市場：新興市場之政經情勢或法規變動，可能對基金造成影響，本公司將根據各項取得資訊做專業判斷及嚴謹的投資決策流程，來降低新興市場可能發生之市場風險，惟基金不能也無法消弭該風險發生之可能性。2. 外幣級別基金：基金可能投資於非基金計價幣別之投資標的，當匯率發生較大變動時，可能影響基金以新台幣、人民幣或美元計算之淨資產價值，故投資人需額外承擔投資資產幣別換算所致之匯率波動。PGIMSITE20200605