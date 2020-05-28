「港版國安法」草案通過 估9月前頒布具體條文

週四 (28 日) 下午中國人大通過「港版國安法」草案。「港版國安法」草案表決通過後，中國人大常委預料將進一步制定「港版國安法」的具體條文，有分析認為，該法可能在 9 月香港立法會選舉前頒布。
而在「港版國安法」通過後港股表現平穩，沒有出現大幅走弱的跡象。至於港股後勢走向仍要等待美國方面的回應。
香港政務司司長張建宗表示，「港區國安法」只針對極少數危害國家安全的恐怖份子或分裂團體，99.99% 的香港人不會受該法影響，民眾日常生活不會改變且能繼續在香港投資。
張建宗指出，美國享有對香港的龐大貿易順差，任何所謂「制裁」都是雙面刃，美國受損的只會比香港更多，不會有得利方。
有資料顯示 6 大層面，若美國取消香港特殊待遇恐將造成的影響：
- 貿易︰美國出口佔香港總出口額約 9%。
- 金融︰美國銀行業在香港資產達 1.2 兆港元，佔香港銀行業整體約 5%。
- 投資︰美國在香港直接投資達 3233 億港元。
- 企業︰290 家美企在香港設立地區總部，不乏亞馬遜、蘋果、Google、FB 等美國指標大廠。
- 人口︰逾 2 萬名美國人居住在香港。
- 航空︰11 家美系航空公司在香港有固定航線。