日本上季全產業營收減3.5% 設備投資增4.3%

日本財務省在週一 (1 日) 公布了今年 1-3 月的法人企業統計。去除金融、保險業的全產業設備投資，較去年同期增加 4.3% 至 16 兆 3525 億日圓，在相隔 2 季後出現增加；而全產業營收年減 3.5% 至 359 兆 5572 億日圓。

非製造業的整體設備投資額年增 6.2%，在相隔 2 季後出現增加，也拉高當月數據。電力業在發電廠等方面進行設備投資，投資額年增 39.2%。運輸、郵務業在車站週遭進行再開發投資，投資額也增加 12.3%。

製造業的整體設備投資額年增 0.6%，也同樣在相隔 2 季後出現增加。在醫療機器方面的業務用機械出現了大幅增長。

以日本 GDP 修正值作為計算基礎的全產業設備投資額 (不含軟體)，較去年同期增加 3.5%，較前季 (經季節調整) 增加 7.2%。

全產業的營收額年減 3.5% 至 359 兆 5572 億日圓，連續 3 季出現減少。在新冠肺炎 (COVID-19) 疫情影響下，非製造業整體營收額減少 5.9%。住宿業等服務業營收減少 17.5%，批發零售業營收也因原物料價格下滑減少 9.4% 等，都帶來了影響。製造業整體營收增加 2.9%，電氣機械表現暢旺。

全產業的經常利益年減 32% 至 15 兆 1360 億日圓，連續 4 季出現減少。減少率出現 2009 年 7-9 月 (年減 32.4%) 以來的最大減幅。在肺炎疫情影響下，服務業等非製造業的經常利益減少 32.9%，製造業減少 29.5%。

日本全產業營收與經常利益走勢圖 (不含金融、保險業) (圖片來源：日本財務省)

針對這次的法人企業統計結果，日本財務省在總括判斷上認為「這一季的經常利益在新冠肺炎的影響下，反映出整體經濟趨向嚴苛。」

這次由於肺炎疫情影響，造成企業在作業流程上出現延誤，問券的回收率也出現偏低現象。為此，調查終值也預計到 7 月底時才會公布。