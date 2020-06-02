台股小漲48點站穩所有均線 三大法人買超46億元

各國重啟經濟活動，國際熱錢今 (2) 日重回亞洲市場，激勵台北股匯雙漲，電金領軍、傳產助攻，帶領指數走高突破半年線反壓，儘管盤中漲幅收斂，但仍站上所有均線，三大法人聯手買超 46.47 億元。

統計三大法人買賣超情況，外資繼昨日買超 145 億元後，今日再買超 17.26 億元；投信買超 15.4 億元；自營商買超 13.8 億元，三大法人合計買超 46.47 億元，呈現連二買。

台股早盤一度衝上 11170 點，突破半年線，可惜中小型股為主的櫃買指數翻黑，防疫概念股也回檔整理，指數終場收在 11127.93 點，上漲 48.91 點，漲幅 0.44%，成交值 1791.95 億元，仍站穩所有均線。

電子權值股今日普遍走升，權王台積電漲 0.34%，收在 296.5 元；鴻海漲 1.18%，來到 77.1 元；大立光終場漲幅收斂，小漲 0.49%，以 4085 元作收。

IC 設計股持續受買盤青睞，聯發科被外資點名看好受惠華為禁令轉單，股價大漲逾 5%；鈺創也亮燈漲停，系微、安國、聯詠、尼克森、聚積、盛群、原相表現也都不俗。

金融股今日也匯集人氣，獲得買盤進場拉抬，包括富邦金、元大金、玉山金、台新金、新光金及中信金等皆帶量上漲逾 1%。

防疫概念股則呈現回檔休息，口罩股恆大、康那香重挫 8-9%；疫苗、檢測族群也全面大跌，國光生、高端疫苗跌幅都超過 8%；熱映跌 5%；寶齡富錦、台康生跌幅在 3% 以上；亞諾法、松翰也在盤下震盪。