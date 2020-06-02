外資一手大力加碼電金權值 另一手增持反向ETF居高思危

台股今 (2) 日在三大法人連二買下，收復半年線，外資期現貨同步偏多，更大買台積電、鴻海及新光金等電金權值，但也同時買進富邦 VIX、元大台灣 50 反 1，呈現居高思危的避險操作。

外資今日買超 17.26 億元；投信買超 15.4 億元；自營商買超 13.8 億元，三大法人合計買超 46.47 億元，呈現連二買；期貨方面，三大法人也同步加碼，當中外資淨多單增加 694 口來到近 3.94 萬口。

現股部分，外資今日買超萬張的電子指標包括聯電 1.2 萬張，面板雙虎群創 1.2 萬張、友達 1.1 萬張，其餘電子則有鴻海、聯發科、台積電、奇鋐以及緯創、穩懋等。

至於金融股，外資買超新光金 1.55 萬張榮登今日榜首，另外還有玉山金、元大金、富邦金、第一近、合庫金等；傳產則以中鋼名列前茅。

不過，外資今日也大買富邦 VIX1.5 萬張，高居買超榜第二，元大台灣 50 反也買超逾 8000 張，是否是居高思危也值得關注。

外資賣超的部分，以欣興 1.58 萬張最多，其次為旺宏 8185 張、京元電、永豐金、金像電、矽格、南茂等也被外資賣超 5000 張以上。

而本土投信今日買超多集中在電子股，其中又以 PCB 更受青睞，包含景碩逾 3000 張、華通、甄鼎 - KY、台郡也逾千張，欣興也同獲買超；其餘電子股獲投信買超逾千張則有，元太、義隆、GIS-KY、聯電、英業達以及友達，長榮則成為排行榜中非電子的唯一個股。

投信賣超排行榜則以長榮航 4873 最多、其次為金像電 2027 張、旺宏也遭賣超逾千張，位居第三。