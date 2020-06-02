交通部拍板通過紓困貸款165億元 助航運雙雄獲資金活水

交通部啟動航運業紓困貸款專案，部長林佳龍日前已接見航運二大龍頭長榮海 (2603-TW) 及陽明 (2609-TW)，政務次長王國材也在昨 (1) 日召開二場審查小組會議，通過融通貸款總額 165 億元，將協助海運業者加速取得資金活水，維持營運動能，預計最快 9 日就能完成聯貸簽約。

繼 4 月底完成航空業大型紓困貸款後，交通部表示，先前已有掌握全球疫情對航運業造成的衝擊，雖不如航空業來得劇烈，但預期影響程度將持續，因此，3 月即指示航港局啟動航運業紓困 2.0 方案，不僅由航港建設基金提供信用擔保，並於特別預算編列 2.43 億元，提供為期一年的利息補貼。

交通部說明，審查小組由王國材擔任召集人，並由具會計、財務及法律等背景的專家組成，共計 3 家船舶運送業提出融通貸款需求，在審查小組秉持公正、專業、客觀原則下順利審查通過。

交通部表示，航港局將會以書面通知申請業者、承貸銀行及信保基金辦理後續相關作業，預計最快 6 月 9 日信保基金完成聯審作業後，業者即可與承貸銀行順利完成簽約，並取得融通貸款 165 億元。

林佳龍強調，台灣是海島型國家，航運業與航空業同樣都是支持經濟發展的重要命脈，對於疫情造成航運業衝擊，交通部以具體行動力挺業者，希望藉由專案紓困貸款讓業者能儘速取得維持營運所需資金，維持營運動能，並有助於穩定國際客戶信心，強化航運業競爭力，並讓航運從業人員安心。