防疫新生活運動促進經濟 交通部將斥40億元振興國旅

國內今 (8) 日新冠肺炎零確診，也是連續 26 天無本土病例，指揮中心宣布，暫停營業的業者經各縣市政府評估後，可開放營業，並鼓勵民眾力行「防疫新生活運動」促進經濟；交通部長林佳龍也證實，將投入 40 億元預算振興國旅。

台灣今天無新增病例，維持 440 例確診，其中 355 人已解除隔離，為使民生及產業逐步恢復正常運作，指揮中心宣布，因防疫暫停營運的業者，經各縣市政府評估，符合防疫及安全條件後，可開放營業。

指揮中心進一步表示，符合條件的業者，不受室內 100 人、室外 500 人的限制，並鼓勵民眾落實防疫新生活運動，除了提升生活品質，也可多前往配合防疫措施的店家消費。

隨著國內疫情趨緩，林佳龍表示，將配合指揮中心鬆綁大眾運輸、國民旅遊等防疫規定，雙鐵的部分，會陸續取消梅花座、站票停售、禁止飲食等措施。

林佳龍強調，如果民眾都保持良好的衛生習慣、維持適當的社交距離，看起來復甦的時間就不遠了，可能在端午節連假時，指揮中心可望取消部分防疫規定。

至於擴大國旅方面，林佳龍指出，除了原先的 20 億元經費，再加上紓困振興預算，總計將投入 40 億元，第一階段規劃推出防疫旅遊，由觀光業來點火，組成踩線團，示範防疫旅遊，並進行觀光品質體檢，預估約 1 至 3 個月，待疫情完全平穩後，隨時可啟動第二階段的全民安心旅遊計畫。

林佳龍表示，國旅補助金額等細節尚未定案，是否在暑假旺季實施，還需要觀察國人出遊意願，如果國旅意願低，不排除旺季就會推出補助，來刺激市場復甦。