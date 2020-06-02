盤前財經大事搶先讀2020年06月02日

今日操盤前瞻

法說會：第一金、中纖

除權息：富邦媒

經濟重啟降低避險需求 高盛開始做空美元

隨著新冠肺炎 (COVID-19) 疫情放緩，各國政府開始逐步重啟商業活動，由於市場預期經濟有望溫和復甦，使得投資人對於美元的避險需求亦隨之降低，促使高盛開始建立做空美元的部位。閱讀全文...

台股 5 月靠內資撐場 權證交易額達 350 億元 月增 2 成

台股 5 月在內資撐場下，權證交易回溫，根據證交所統計，5 月券商受託買賣權證交易金額 350 億元，較前月增加 2 成，累計前五月受託買賣金額 1757 億元，較去年同期小減 7.3%。閱讀全文...

上櫃公司員工平均薪資前五名 千金股信驊擠進前五名

櫃買中心揭露上櫃公司申報 108 年度員工薪酬資訊，前五名中 IC 設計就包辦三名，分別是晶焱 (6411-TW)、原相 (3227-TW)、信驊 (5274-TW)，其中晶焱員工均薪資達 296.8 萬元，位居上櫃公司第二名，而原相、信驊去年平均薪資也分別有 291.3 萬元，信驊 285.4 萬元，信驊更首度擠進前五大。閱讀全文...

〈凌華獲兩集團青睞〉鴻海找上門合資 共組 AMR 新創 Q3 營運

鴻海 (2317-TW) 宣布，與工業電腦廠凌華 (6166-TW) 合資，將成立自主移動機器人 (AMR) 公司，由鴻海持股 51% 主導，凌華持股 49%，預計第三季正式營運。閱讀全文...

美中緊張關係升級？彭博：傳中國暫停自美國進口黃豆等農產品

近期香港問題導致美中緊張局勢持續升級，《彭博》引述消息人士報導，北京政府已要求國營農業公司暫停自美國進口黃豆在內等農產品，以評估兩國緊張關係升溫情況。閱讀全文...