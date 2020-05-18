疫情干擾股市震盪 券商前4月僅賺20.8億元、年減逾8成

4 月台股重啟漲勢，帶動券商獲利回溫，全體券商單月稅後純益 66.79 億元，月增幅高達 1.84 倍，但因 3 月虧損近 80 億元，因此儘管前 4 月券商稅後純益轉虧為盈，稅後純益共 20.82 億元，仍較去年同期大減逾 8 成。

台股今年以來受新冠肺炎疫情衝擊，讓券商獲利猶如大洗三溫暖，前三月受股市重挫加上單一券商風控失靈，導致全體券商第 1 季稅後淨損 45 億元，儘管 4 月股市回溫，推升自營與承銷部位獲利回神，但因成交量萎縮因此單月稅後純益約 66.79 億元。

證交所表示，4 月台股成交量約 3.3 兆元、月減 22.46%，導致券商經紀業務獲利縮水，單月稅後純益 31.86 億元、月減 24.65%。

不過受惠於台股盤勢向上，進而帶動自營與承銷部位獲利成長，其中自營單月稅後純益 34.55 億元，單月增幅高達 1.43 倍；承銷業務稅後純益 6.17 億元，也較前月大幅成長 1.81 倍。

累計今年前 4 月全體券商在經紀手續費收入隨著成交值升溫而，累計稅後純益共 121.11 億元、年增幅高達 73.88%；自營商前 4 月稅後淨損 56.01 億元、年減幅高達 2.1 倍，承銷業務累計淨損也有 3.49 億元、年減幅達 1.27 倍。

整體而言，今年前四月全體證券商稅後純益共 20.82 億元，較去年同期大減 83.34%。