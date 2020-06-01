疫情催生新債券 ESG企業債今年發行量高達7成

為抵抗新冠肺炎疫情對經濟的衝擊，各國陸續祭出救市政策，值得注意的是，近年崛起的 ESG 企業債中的綠色債券在疫情的推波助瀾下發行量大增，今年以來發行量高達 365 億歐元，占今年總發行量比重高達 7 成以上。

隨著疫情趨緩，歐美等國家陸續鬆綁防疫政策，在全球主要央行聯手寬鬆貨幣，市場風險意願逐步回溫帶動整體債市信用利差持續收斂。

柏瑞投信表示，雖然疫情對各國經濟數據的影響才剛浮現，但全球金融市場流動性已明顯改善，在各式貨幣和財政政策的刺激下，全球經濟下半年將開始回到復甦正軌，有助於推升 ESG 企業債行情。

值得注意的是，受疫情影響而衍生出「抗疫債券」發行量大增，其發行量已高達 7 成以上。

柏瑞 ESG 量化債券基金經理人施宜君表示，過去 6 年 ESG 概念債券在歐元區顯著成長，2019 年的總發行金額為 521 億歐元，年增幅高達 2 倍，其中綠色債券比重高達 56%。

柏瑞投信指出，綠色債券的資金用途多與環保相關，譬如節能減碳，發展替代能源等等，社會債券的資金用途就是與社會責任有關，例如投入有利社會整體效益的項目，像是社會服務機構拿去支援減少青少年犯罪的項目、改善

產品安全等等。

施宜君認為，預期在疫情催化下，今年 ESG 概念債券的發行量可望持續升溫，其中「抗疫債券」發行量也將跟著水漲船高。

柏瑞投信表示，4 月 ESG 企業債指數反彈 4.55%，已收復 3 月大半跌幅，今年以來截至 5 月 27 日，債券漲幅為 1.16% 已經轉正，在目前超低利率環境下，比起公債還能提供更好的收益水準。