統一超7-11將推鮮食過期前8小時給7折優惠 估年省400萬顆飯糰食材

繼連鎖超商全家 (5903-TW) 去年推動「友善食光」機制以減少鮮食產品過期的食物浪費後，統一超 (2912-TW) 今 (1) 日宣布，將透過生產端原物料控管、完善的冷鏈物流、門市銷售預測訂貨系統提升訂貨精準度和 i 珍食專案，達到減少食材浪費，其中，i 珍食專案將於 6 月 3 日起擴大導入至全台 5700 間門市，賞味期限前 8 小時享 7 折優惠，預估一年將可省下 400 萬顆御飯糰的食材量。

統一超說明， 7-ELEVEN 早在 2014 年領先市場推出「智能標貼」，協助門市落實鮮食鮮度管理，將鮮食條碼與後台 POS 系統結合推出「鮮食到期前警示提醒」，凡消費者購買商品，若快到期則店員無法刷讀條碼結帳。

此次為加強提倡珍惜食物理念，7-ELEVEN 4 月於台北 800 店導入「i 珍食專案」測試，將「智能標貼」系統升級，不可控管食物保存期限，更將時間精準限縮於賞味期限前 8 小時，並推出「賞味期限前 8 小時享 7 折優惠」。

7-ELEVEN 統計，自 4 月測試至今，消費者和門市接受度均高，購買族群多以 19-35 歲為主，以學生最多，女性占比高達 60%。

因此，「i 珍食專案」將於 6 月 3 日起擴大導入 5700 間門市，品項涵蓋鮮食麵、湯品、沙拉、米飯、冷藏調理麵包、熟菜、麵包、現烤烘焙等逾上百種商品，預估一年減少的浪費食材將等同於 400 萬顆御飯糰的量。

另外，7-ELEVEN 預計於 8 月起，將 4°C 鮮速食門市訂貨時間提前至 12 小時前，讓鮮食廠可更提早備貨調節，藉由生產端優化，讓將食材耗損降至最低。

而 7-ELEVEN 目前已設有 14 座鮮食、低溫及多溫層物流中心，透過 18℃、4℃溫層鮮食廠和低溫配送物流，布建起綿密的低溫物流網絡，也可良好保存食物避免浪費。