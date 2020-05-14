統一超轉投資拚業績回穩 康是美首次送衛生紙兌換券

統一超 (2912-TW) 旗下轉投資金雞母康是美今年第一季受到新冠肺炎疫情衝擊，獲利衰退高達 60%，隨著疫情趨緩，康是美今 (14) 日宣布祭出史無前例「振興經濟日」購物方案，將贈送衛生紙買一送一兌換券，預計送出 600 萬元回饋，全力拚帶動來客回流和買氣。

據統一超公布的第一季財報，康是美獲利為 2618 萬元，低於去年同期 6953 萬元，年減幅達 62.35%，反映第一季實體零售店受疫情的強勁衝擊。

隨著近期疫情趨緩，來店消費者逐漸回籠，康是美為進一步刺激消費並推升買氣，宣布推出為期 3 天振興經濟日購物方案，到店消費 600 元以上，即可獲得衛生紙買一送一兌換券，預計共將送出約 600 萬元的回饋。

由於統一超國內外部分轉投資事業體受到疫情衝擊，加上去年首季認列 2019 年轉投資事業一次性財政返還，第一季稅後純益僅 25.54 億元，年減 12.15%，每股純益 (EPS) 2.46 元。

即便進入第二季，統一超整體營運尚未見明顯回穩，4 月合併營收 189.39 億元，月減 7.83%、年減 8.45%，為連 2 月衰退，並創 2017 年 12 月以來單月新低。

除了康是美積極拚業績，統一超轉投資博客來第一季受惠宅經濟效應，獲利 5220 萬元，年增 4.74%，為延續第一季的電商熱度，今日起開始強打上半年最優惠書展活動「2020 曬書節」、「電子書滑書季」。

展望後市，隨著氣候越來越熱，時序已進入超商和零售事業的傳統旺季，法人認為，不排除接下來統一超除了 7-11 本業外，旗下各大事業體包括康是美、台灣星巴克、酷聖石等品牌軍將推出更多促銷內容，全力衝刺第二季表現。